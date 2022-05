Reality Show MasterChef Brasil terá mais três edições até o final do ano

Na prova de eliminação do "MasterChef Brasil 9", chef Erick Jacquin ensina o passo a passo para fazer a carne de coelho (Melissa Haidar/Band)

O “MasterChef Brasil” ganhará novas versões ainda em 2022. Além da atual edição com cozinheiros amadores, a direção da Band pretende colocar no ar uma nova temporada com chefs profissionais e um programa inédito.

Depois da 9ª temporada, que atualmente está sendo exibida, a emissora paulista quer mais três variantes do reality show gastronômico apresentado por Ana Paula Padrão. A próxima safra será de programas com cozinheiros profissionais e depois será gravado um especial de quatro programas com crianças.

Por fim, a Band pretende lançar no fim do ano a 1ª temporada do “MasterChef Brasil +”, que vai reunir competidores maiores acima de 60 anos. Segundo uma nota divulgada pela emissora, as inscrições já estão abertas em seu site oficial.

“Os veteranos interessados em participar da disputa deverão preencher um formulário no site da emissora, além de enviar uma foto e um vídeo com no máximo 15 minutos de duração”, afirma o comunicado, que deixa claro que os participantes não podem ter prestado serviços profissionais como cozinheiros e nem ter feito curso superior em Gastronomia.

Eliminado da semana

A gastronomia tipicamente brasileira marcou presença no segundo episódio do “MasterChef Brasil” de 2022, que acabou com a eliminação de Genesca.

O episódio começou com a primeira prova em equipes da 9ª temporada, onde os 15 cozinheiros amadores tiveram que transformar a nossa farofa de cada dia no protagonista de três pratos diferentes.

A prova de eliminação foi disputada por Larissa, Daniel, Melina, Adílio e Genesca, que tiveram que mostrar que entendem mais uma vez da gastronomia brasileira. Em 1h30, eles precisaram preparar um típico bolo de rolo de goiaba, prato que é patrimônio cultural imaterial de Pernambuco.

Os cozinheiros amadores do “MasterChef Brasil” precisaram respirar fundo para cozinhar todas as massas e preparar o recheio. Segundo os jurados, Melina foi a vencedora e Daniel ficou em segundo lugar entre os destaques positivos. Já Adílio e Daniel escaparam por pouco e Genesca se despediu do reality show.

