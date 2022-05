Pai de Meghan Markle é internado após derrame e está sem poder falar

O pai de Meghan Markle, Thomas Markle, está hospitalizado após sofrer um derrame. O ex-diretor de iluminação de TV, foi levado de ambulância para uma clínica em Chula Vista, Califórnia, que fica a apenas algumas horas de carro da casa de Meghan e Harry em Montecito.

O derrame acontece dias antes da viagem de Thomas Markle ao Reino Unido para as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, evento para o qual ele já havia indicado que estaria no país.

Os rumores sobre uma possível visita de Meghan ao hospital foram alimentados nas últimas horas já que, segundo informações do The Sun, Thomas Markle estaria impossibilitado de falar.

Thomas Markle mora atualmente em Rosarito, no México, mas foi trasladado ao hospital da Califórnia por volta das 23h30 da segunda-feira, 23.

Sabemos que nos próximos dias, Meghan, o príncipe Harry e seus dois filhos viajam ao Reino Unido para as celebrações do Jubileu de Platina. Embora não tendo mais um papel oficial na Coroa britânica, a presença dos dois foi solicitada pela Rainha.

O Jubileu de Platina comemora os 70 anos de reinado da monarca do Reino Unido e será uma festa nacional com 4 dias de celebração: começando dia 2 e terminando dia 5 de junho.

Thomas Markle tem 77 anos e já havia sido internado em um hospital em Tijuana, no México, onde foi visto chegando com uma máscara de oxigênio e cercado por paramédicos pela imprensa local. Um vídeo postado no site americano TMZ o mostrou em uma maca com o rosto pálido e uma mão no peito.

A filha de Markle, Samantha, 57, disse ao MailOnline: “Meu pai está se recuperando no hospital. Pedimos privacidade para a família, para sua saúde e bem-estar. Ele só precisa de paz e descanso”.

Lembramos que não é a primeira vez que Thomas Markle sofre com problemas de saúde antes de eventos que incluem Meghan e a realeza. Ele perdeu o casamento de Meghan com Harry em 2018, depois de sofrer um ataque cardíaco.