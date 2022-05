Netflix renova ‘Bem-Vindos ao Éden’ para segunda temporada

Você está feliz? Os fãs de “Bem-Vindos ao Éden” certamente estão: a Netflix anunciou, nesta quarta-feira (25), que a série está oficialmente renovada para uma segunda temporada.

Não faz nem um mês que a produção estreou na plataforma, mas os bons índices de audiência garantiram a renovação. Desde a sua estreia, a série permanece entre as 10 produções em língua não-inglesa mais vistas da Netflix em todo o mundo.

Sejam bem-vindos à segunda temporada. Bem-vindos ao Éden está oficialmente renovada. 🦋 pic.twitter.com/5rVmiXymPm — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 25, 2022

Segundo o portal espanhol Semana, a série já estava renovada desde fevereiro, três meses antes de sua estreia.

Em “Bem-Vindos ao Éden”, um grupo de jovens populares nas redes sociais que recebe uma mensagem: “Você está feliz?” Eles são convidados para uma festa exclusiva em uma ilha remota. Contudo, o que parecia um sonho vira um pesadelo cheio de perigos e armadilhas. A série foi criada por Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em junho

O destaque do mês vai para a terceira temporada da série “The Umbrella Academy”. A nova temporada deve mostrar a família Hargreeves enfrentando uma anormalidade por conta da viagem no tempo do ano anterior - saiba mais.

Tem também a estreia da versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Maio também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

