Luísa Sonza é homenageada e assume ‘cargo’ no Internacional: ‘Colorada roxa’

A cantora Luísa Sonza, de 23 anos, recebeu uma homenagem do seu time do coração, o Internacional. Ela foi convidada pela equipe gaúcha para assumir o cargo de “consulesa cultural” e recebeu uma camisa personalizada com seu nome e uma carta. Nas redes sociais, ela falou sobre a paixão pelo clube.

“Ah, não, Internacional! Meu time do coração mandou essa cartinha. Sou colorada roxa! Me convidem para ir ao estádio, num jogo, principalmente Gre-Nal (clássico gaúcho entre Grêmio e Inter). Não sabia o que era consulesa. Fui perguntar para a galera do Inter, e óbvio que aceito”, disse a artista.

O projeto Cônsul Cultural Colorado foi desenvolvido para homenagear destaques da cultura brasileira que torcem para o Internacional, já que elas levam o nome do clube aos locais “onde sua arte se fizer presente”.

Além da cantora, já foram homenageadas Bárbara Paz, Patrícia Poeta, Renata Fan, Júlia Lemmertz, Renata Fan e Rita Lee.

A carta enviada pelo clube para Luísa para a gaúcha, nascida em Tuparendi, é cheia de referências aos grandes sucessos da cantora, como “Café da Manhã”, “Anaconda”, “Devagarinho” e “Uma Boa Menina” (veja abaixo).

