Jesuíta Barbosa exibe detalhes dos bastidores de ‘Pantanal’ e spoiler é revelado

Depois de mostrar como os atores do elenco aproveitam o descanso das gravações, Jesuíta Barbosa, protagonista da novela “Pantanal”, decidiu divulgar algumas fotos ao lado de outros famosos e deu um pequeno spoiler do que pode acontecer.

Em uma postagem em seu perfil oficial no Instagram, o ator que interpreta Jove deu algumas pistas do que está por vir nos próximos capítulos, já nas fotos ele aparece caracterizado como peão. Na legenda, o ator homenageou o veterano Almir Sater, que esteve no elenco da primeira versão da trama, em 1990.

Jesuíta Barbosa interpreta Jove Leôncio no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Na foto, Jesuíta Barbosa está acompanhado de Guito (Tibério), Gabriel Sater (Trindade) e José Loreto (Tadeu), que estão sentados na lateral de um pequeno barco, que é comandado por Eugênio, personagem de Almir Sater no remake da novela.

“Almir, nosso barqueiro, nosso Caronte: quantas valas, quantos rios já cruzou, quantos há de cruzar. Quem vai na chalana tem de prestar atenção no caminho”, escreveu Jesuíta no espaço dedicado à legenda.

LEIA TAMBÉM: Bom de briga: Casal do ‘Power Couple Brasil’ já fez barraco dentro e fora da TV

No post, Jesuíta não está apenas com o chapéu, mas todo caracterizado, vestindo camisa de botões, calça justa, botas de cano alto e um chapéu de cowboy.

Os internautas não deixaram de notar a mudança e prestar elogios ao elenco masculino de ‘Pantanal’ através dos comentários. “Eh peonada!”, escreveu Dira Paes. “Foto linda”, disse Gabriel Sater. “Olha o Jove todo peão!”, reparou uma seguidora.

José Loreto e Juliette

Falando em José Loreto, que estava na foto de Jesuíta Barbosa, o intérprete de Tadeu revelou que o filho de Filó (Dira Paes) começou a ser chamado de Juliette, devido as rejeições que sofre no remake da novela.

Segundo o ator, nos bastidores ele é comparado com Juliette Freire, campeã do “BBB 21″, que também era deixada de lado pelos colegas de confinamento, mas amada pelos fãs do reality show: “A chegada do Jove transformou o Tadeu. Ele se sente preterido e fica com ciúme. O José Leôncio é o herói e o vilão dele. O pai é o maior exemplo de justiça, de dignidade. Mas, ao mesmo tempo, nunca olhou para ele com o mesmo afeto que olhou para o Jove”, disse o famoso ao jornal Extra.

Tadeu (José Loreto) e Guta (Julia Dalavia) no remake de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo ele, o respiro desta situação veio quando Zé Leôncio assumiu a paternidade perante aos demais peões, mas outros problemas começam a surgir: “Agora, que o pai o assumiu ele como filho para todos, chegou outro irmão, o Zé Lucas e ainda tem a relação com a Guta. A gente brinca lá no elenco que o Tadeu é a Juliette do ‘Big Brother Brasil’. Ele apanha, mas o povo está com ele (risos)”, brincou José Loreto.

LEIA TAMBÉM: Antigo problema de saúde pode afastar Jojo Todynho dos palcos e da TV