Ex-BBB Paulo André reclama de perguntas repetidas e seguidores alertam: ‘Está se achando’

O ex-BBB Paulo André, o PA, usou suas redes sociais para desabafar sobre sua interação com seguidores e teve as falas rebatidas por alguns. O vice-campeão do BBB22 reclamou sobre as perguntas repetidas que costuma receber.

“Minha caixinha de perguntas só tem 3 tipos de perguntas, fico 30 minutos pra achar uma maneira”, escreveu o ex-brother, adicionando a mensagem um emoji de palhaço.

Minha caixinha de perguntas só tem 3 tipos de perguntas, fico 30min pra achar uma maneira kkk 🤡 — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) May 24, 2022

Após a postagem, muitos internautas rebateram o comentário e disseram que PA “está se achando”.

“Cara, se você está se sentindo um palhaço pelas perguntas que teus fãs estão te fazendo, imagina quem passou dias votando para te fazer campeão? Não sei se é imaturidade ou falta de uma boa assessoria, mas se continuar assim, só vai afastar quem torcia por você”, escreveu um seguidor.

“Imagina achar ruim a pessoa querer saber do desfecho da história de Jadre? A gente não criou nada, a gente só acompanhou você falar mais de 50 dias em Jade e cheira tudo dela. Não entendi porque esse assunto é intocável para você”, escreveu outro fã, referindo-se ao relacionamento que PA teve com a influenciadora Jade Picon durante o reality show.

“Você está se achando! Respeita os fãs, PA, você não é nada sem eles. Aprende com a Juliette e com a Jade”, comentou outro.

“Cara, a gente te ama. mas, lembre-se, que foi esse público que te levou onde você está agora. A galera aí virou noites e noites sem dormir fazendo tudo por você, e só querem um pouco de carinho em troca”, alertou outro internauta.

Novo affair?

Desde que saiu do BBB22, a vida amorosa de PA está sempre na mira dos fãs. Enquanto estava no reality, ele teve um romance com a influencer Jade Picon, mas o relacionamento não engrenou na vida real.

No último fim de semana, o ex-brother curtiu o show do cantor Thiaguinho em Vitória, no Espírito Santo, acompanhado por Luísa Sonza. Não demorou muito até que internautas “shipassem” o casal.

O atleta tem um filho, o Paulo André Jr., o PAzinho, de 8 meses, com a ex-namorada Thays Andreata.

