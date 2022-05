Estreias da Netflix em junho tem nova temporada de ‘The Umbrella Academy’ e estreia de ‘Maldivas’

Com o fim do mês de maio, chegou a hora de ficar atento às novidades de junho no catálogo da Netflix. Cerca de 50 produções estão previstas para o próximo mês, de novos filmes a temporadas atualizadas das séries - mas é possível que novidades ainda não anunciadas também entrem.

O destaque do mês vai para a terceira temporada da série “The Umbrella Academy”. A nova temporada deve mostrar a família Hargreeves enfrentando uma anormalidade por conta da viagem no tempo do ano anterior. Também deve mostrar a transição de Viktor – antes Vanya – após o ator da série, Elliot Page, se assumir como homem trans - saiba mais.

Tem também a estreia da versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Maio também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

A grande diferença deste mês de junho, porém, está no reforço do catálogo com produções licenciadas. Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, conta com os fãs de séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist” - que têm as temporadas 6 e 8 adicionadas ao catálogo, respectivamente.

Confira as estreias previstas para junho, segundo o portal Streamings Brasil:

01/06

Malverde: El Santo Patrón – 1ª Temporada

The Blacklist – 8ª Temporada

Turbulência

Memórias de um Gueixa

Segundas intenções 2

Delírio

02/06

Borgen: o Reino, o Poder e a Glória – 1ª Temporada

The Turning

Casais em Crise – 1ª Temporada (Estreia de episódio semanal)

03/06

Policial ou Bandido: O Enigma de Eirik Jensen – 1ª Temporada

InterceptorJogo da Lava – 2ª Temporada

Uma mãe perfeita – 1ª Temporada

Clube das Mães – 1ª Temporada (Estreia de episódio semanal)

Dois verões – 1ª Temporada

Turbulências de verão – 1ª Temporada

Asas da Ambição – 1ª Temporada

05/06

Ela Dança,Eu Danço

Desenrola

06/06

Rambo até o fim

Action Park – 2ª Temporada

08/06

Arremessando Alto

Do Nada Grávida – 1ª Temporada

Rezar e Obedecer

El Paseo 6

09/06

Ritmo+Flow: França – 1ª Temporada

10/06

Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas – 6ª Temporada

Primeira Morte (First Kill) – 1ª Temporada

Árvores da Paz

Intimidade – 1ª temporada

11/06

Amy Schumer’s: Parental Advisory

13/06

Pete Davidson: The Best Friends

14/06

Jennifer Lopez: Halftime

Jane Fonda e Lily Tomlin: A Stand-Up Comedy

15/06

O idiota favorito de Deus

A ira de Deus

Maldivas – 1ª Temporada

Centauro

Iron Chef

16/06

Kabuki: No Palco com Toma Ikuta

Amor e Anarquia – 2ª Temporada

Colisão

Dead End: Paranormal Park – 1ª Temporada

17/06

Spiderhead

Vocês não me conhecem – 1ª Temporada

She – 2ª Temporada

18/06

SPRIGGAN – 1ª Temporada

19/06

Ben Crump pelos Direitos Civis

21/06

The Future Of… – 1ª Temporada

22/06

The Umbrella Academy – 3ª Temporada

Amor e Gelato

24/06

Homem x Abelha: A Batalha

La Casa de Papel: Coreia – 1ª Temporada

29/06

A Família Upshaw – 2ª Temporada