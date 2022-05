Entenda por que José Loreto diz que Tadeu é a Juliette do remake de ‘Pantanal’

Antes da chegada de um novo amor, Tadeu, papel de José Loreto no remake de “Pantanal”, tem sido um dos personagens que mais sofre com rejeição e, por isso, o intérprete chegou a compará-lo com Juliette Freire, durante o “BBB 21″.

Na trama, o filho de Filó (Dira Paes) sabe que também é herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas aceita chamá-lo de padrinho para evitar alguns constrangimentos. Desde o início da segunda fase, quando ele conhece Jove (Jesuíta Barbosa) o ciúmes é nítido, mas ele opta por manter o segredo do pai, até que tudo acaba sendo revelado.

Em "Pantanal", Tadeu (José Loreto) e Jove (Jesuita Barbosa) são filhos de José Leôncio (Murilo Benicio) (João Miguel Júnior/Globo)

Além do irmão, que é tido como o preferido de José Leôncio, o peão acaba lidando com a rejeição no amor. Apaixonado por Guta (Julia Dalavia), ele acaba ficando com mais ciúmes quando descobre que a filha de Tenório (Murilo Benício) está com Jove e quando consegue ficar com a jovem, acreditando que ela é o seu amor verdadeiro, ele descobre que ela não tem o mesmo sentimento e fica arrasado.

Por fim, o personagem de José Loreto em “Pantanal” volta a ser deixado de lado pelo pai com a chegada de um novo filho, José Lucas.(Irandhir Santos), que é o primogênito de José Leôncio.

Tadeu (José Loreto) e Guta (Julia Dalavia) no remake de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Com tanta rejeição no remake da novela da Globo, o ator revelou que nos bastidores da produção ele é comparado com Juliette Freire, campeã do “BBB 21″, que também era deixada de lado pelos colegas de confinamento, mas amada pelos fãs do reality show.

No remake de 'Pantanal', Tadeu, Jove e José Lucas são os três filhos de José Leôncio (Reprodução)

“A chegada do Jove transformou o Tadeu. Ele se sente preterido e fica com ciúme. O José Leôncio é o herói e o vilão dele. O pai é o maior exemplo de justiça, de dignidade. Mas, ao mesmo tempo, nunca olhou para ele com o mesmo afeto que olhou para o Jove”, revelou o famoso durante uma entrevista ao jornal Extra.

Segundo ele, o respiro desta situação veio quando Zé Leôncio assumiu a paternidade perante aos demais peões, mas outros problemas começam a surgir: “Agora, que o pai o assumiu ele como filho para todos, chegou outro irmão, o Zé Lucas e ainda tem a relação com a Guta. A gente brinca lá no elenco que o Tadeu é a Juliette do ‘Big Brother Brasil’. Ele apanha, mas o povo está com ele (risos)”, brincou José Loreto.

