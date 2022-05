Em gravação de projeto musical, Arthur Aguiar exibe nome da esposa tatuado no peito

O campeão do BBB22, Arthur Aguiar, fez novas tatuagens após o fim do reality show. Ele homenageou a esposa, Maíra Cardi, escrevendo o nome dela no peito.

Arthur e Maíra, que estão juntos depois de uma polêmica separação e histórico de traições, são pais de Sophia, de 3 anos, cujo nome ele também escreveu no pulso.

Os novos desenhos foram exibidos durante a gravação de um projeto de músicas inéditas. Segundo divulgações nas redes sociais, Arthur cantou ao lado da dupla Matheus & Kauan e com o grupo Sorriso Maroto.

Arthur Aguiar também tatuou o nome da filha, Sophia, no pulso (Reprodução/ Manuela Scarpa/Brazil News)

Após ser criticado por desafinar durante sua apresentação no programa “Altas Horas”, da TV Globo, ao cantar a música “Fora da Casinha”, no último sábado (21), Arthur fez postagens no Instagram dizendo que está focado na realização dos próprios sonhos e que não vai se preocuopar com comentários negativos.

“Expectativa está lá em cima. A gente está muito empolgado, muito feliz, acreditando muito. E é aquilo, né? Se esse desejo está dentro do nosso coração, a gente tem que seguir porque Deus não coloca nada no nosso coração que a gente não seja capaz de fazer. A gente tem que esquecer um pouco do que as pessoas estão dizendo e focar mais no que está dentro da gente. E é isso que estou fazendo”, disse.

Paulo André

Durante o “Altas Horas”, Arthur falou sobre a vida após o fim do BBB22 e lamentou o distanciamento de Paulo André, o PA, de quem era bem próximo dentro do reality.

“Eu mandei uma mensagem para ele por direct no Instagram. Eu vi que ele assinou um contrato com uma agência de modelo. Mandei mensagem parabenizando e dizendo que tudo que falei na casa era verdade. Que eu gosto muito dele, gostaria de manter uma amizade com ele Pedi desculpa pela demora, porque a vida tá corrida. Mandei meu número de telefone novo para gente poder se falar por WhatsApp”, destacou.