Diretor de ‘Blonde’ diz que roteiro vai ofender a sociedade tradicional

Andrew Dominik, diretor de ‘Blonde’, fez uma revelação bombástica sobre o filme: “algo nele para ofender a todos”. Conhecido por escrever e dirigir ‘O Assassinato de Jesse James’ pelo Covarde Robert Ford’ e ‘Killing Them Softly’, ambos estrelados por Brad Pitt, ele agora traça um caminho um pouco diferente para sua carreira, com seu quarto longa-metragem, uma cinebiografia ficcional de Marilyn Monroe.

O elenco do filme conta com a Bond Girl de ‘Sem Tempo para Morrer’, Ana de Armas, atriz cubana de 34 anos, além de Bobby Cannavale como o lendário New York Yankee Joe DiMaggio, o segundo marido de Monroe, Adrien Brody como o dramaturgo vencedor do Prêmio Pulitzer Arthur Miller, seu terceiro marido, e Caspar Phillipson como o presidente John F. Kennedy.

‘Blonde’, após 10 anos de desenvolvimento, fez história como o primeiro filme original da Netflix a receber uma classificação NC-17, a mais restrita das classificações indicativas nos EUA, determinando que apenas maiores de 18 anos podem assistir o filme.

O filme estreará exclusivamente na Netflix, sem ir aos cinemas. De acordo com a lista de filmes que chegam à Netflix em 2022, o streamer confirmou que ‘Blonde’ será lançado este ano, mas não confirmou uma data oficial de lançamento.

No entanto, como o filme parece ter terminado com a produção e a pós-produção está em andamento ou concluída, ‘Blonde’ pode realmente estrear no segundo trimestre de 2022.

Dominik respondeu à classificação NC-17 de ‘Blonde’, em entrevista ao Vulture, dizendo que ficou muito surpreso, apesar de achar que a classificação é adequada, já que a cinebiografia é um retrato inabalável da vida e das lutas de Monroe.

“É um momento interessante para Blonde sair. Se tivesse saído há alguns anos, teria saído bem quando o movimento Me Too atingiu e teria sido uma expressão de todas essas coisas. Estamos em um bom momento agora, eu acho, onde as pessoas estão realmente incertas sobre onde estão as falas. É um filme que definitivamente tem uma moralidade. Mas nada em águas muito ambíguas porque eu não acho que será tão simples quanto as pessoas querem ver. Há algo nele que ofende a todos”, disse Dominik.

O filme é uma adaptação do romance homólogo de Joyce Carol Oates, que fornece um relato da vida privada de Monroe que o autor admite ser puramente ficcional e não deve ser considerado uma biografia factual.