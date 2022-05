Certidão de nascimento da bebê Lilibet contém um detalhe pouco conhecido

Às vésperas de completar um ano de idade, a bebê Lilibet Diana, filha de Meghan Markle e do príncipe Harry, tem uma certidão de nascimento diferente da do seu irmão. Apesar de ter nascido na mesma família, há uma mudança sutil no nome de Meghan que pode ser interpretada como o desejo da duquesa de sair da Firma, como eles chamam a Coroa britânica.

A certidão de nascimento foi obtida em primeira mão pela revista People e informa que a bebê nasceu em 4 de junho, às 11h40, no Hospital Santa Barbara Cottage, a uma curta distância da mansão Montecito do casal, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos.

Veja também: Irmã de Meghan Markle quer que ela e que Harry sejam chamados para depor

O documento requer ambos os nomes legais, que para Harry é o primeiro nome “O Duque de Sussex” e o sobrenome “Sua Alteza Real”. Para Meghan, por outro lado, é Rachel Meghan Markle. Isso porque, nos Estados Unidos, a certidão de nascimento exige ambos os nomes legais, bem como o nome de solteira.

Isso difere notavelmente de como os Sussex preencheram o certificado de Archie no Reino Unido, no qual Harry escreveu seu nome como “Sua Alteza Real Henry Charles Albert David Duque de Sussex” e Meghan usou o título “Rachel Meghan Sua Alteza Real a Duquesa de Sussex”.

Quando Harry e Meghan deixaram oficialmente suas funções como membros da realeza sênior no começo de 2020, parte do acordo que fizeram com a rainha Elizabeth II é que eles manteriam seus títulos como “Sua Alteza”, mas não os usariam mais.

Nos últimos anos, vários membros da família real optaram por não conceder esses títulos a seus filhos, incluindo o príncipe Edward e a princesa Eugenie. Mas durante sua entrevista com Oprah em março, Meghan deixou claro que, em última análise, a questão de seus filhos assumirem ou não esses títulos é “não uma decisão [minha e de Harry] a tomar”, mas a deles.

Ela explicou: “Mesmo que eu tenha muita clareza do que vem com os títulos bons e ruins, esse é o direito de nascença deles fazer uma escolha”.