Cachê de R$ 800 mil de Gusttavo Lima em show em Roraima é investigado por MP

O Ministério Público de Roraima (MPRR) abriu uma investigação sobre a contratação de Gusttavo Lima. O cantor está com data marcada para se apresentar em São Luiz, o menor município do estado de Roraima, em dezembro deste ano. Não seria um problema, não fosse o cachê previsto: R$ 800 mil, em uma cidade que não tem mais que 8 mil habitantes (segundo o IBGE).

O show fará parte das atrações da 24ª edição da vaquejada na cidade. Além de Gusttavo Lima, a festa contará com a presença de outros sertanejos famosos, como Cesar Menotti & Fabiano e Solange Almeida.

Vale lembrar que Gusttavo Lima é um dos maiores nomes do sertanejo atualmente. Segundo o portal G1, o cachê do cantor pode chegar até R$ 1,2 milhão por show.

Ainda de acordo com o site, o prefeito de São Luiz, James Batista (Solidariedade), o gasto é justificado. “O evento trará receitas diretas para as contas do município que permitirão o pagamento de todas as despesas”, disse ele, em nota. A ideia dele é que todo o estado vá até a cidade para conferir os shows.

A cidade de São Luiz tem o segundo menor PIB do estado de Roraima: R$ 147,6 milhões.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado. “Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio” estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

