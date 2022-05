Bom de briga: Casal do ‘Power Couple Brasil’ já fez barraco dentro e fora da TV

Matheus Sampaio e Brenda Paixão são um dos casais mais barraqueiros da 6ª temporada do “Power Couple Brasil”, reality show apresentado por Adriane Galisteu. Mas, para quem não conhece os “novinhos”, eles não são famosos apenas por arrumarem confusão na TV, mas fora dela também.

Juntos desde o reality show “Brincando com Fogo Brasil”, da Netflix, Brenda e Matheus já foram vistos brigando longe dos holofotes. Segundo Leo Dias, eles já foram flagrados discutindo em festas do Rio de Janeiro.

Brenda Paixão e Mateus Sampaio do transaram cinco vezes em uma noite (Reprodução/Instagram)

De acordo com o colunista do Metrópoles, em novembro de 2021, o casal foi protagonista de um barraco em frente a boate Vitrinni Lounge Bar, no Rio de Janeiro, por causa de uma conta do bar. Nesta briga, Matheus criticava a namorada e dizia que ela deveria pagar pelo que consumiu, além de citar algo sobre ter que buscar o celular dele dentro do local.

Em outro momento, ainda na frente da casa noturna, o casal do “Power Couple Brasil” começa a discutir e Brenda tenta empurrar Matheus, mas um amigo do casal se coloca no meio deles e impede que eles comecem as agressões.

a moça que filmou a discussão da brenda e do matheus merece um oscar, até legendou o vídeo, te amo moça te amo pic.twitter.com/XxwXnhhTnW — cah. (@cahrwlho) November 22, 2021

Anônimos antes da Netflix, Brenda Paixão e Matheus Sampaio se conheceram no “Brincando com Fogo”, onde eles não podiam ter relações sexuais para conquistar o prêmio de R$ 500 mil.

Mas, no reality show, eles ficaram conhecidos por transarem não uma, mas cinco vezes em uma única noite, levando o prêmio do programa a descer de R$ 500 mil para R$ 300 mil. Depois que as gravações chegaram ao fim, eles começaram a namorar, e estão junto a um ano e meio, aproximadamente.

Benda Paixão e Matheus Sampaio se conheceram na 1ª temporada do "Brincando com Fogo Brasil" (Reprodução/Instagram)

Fora dos programas de TV, Brenda, que é maquiadora, dá dicas de beleza e cabelo, tendo se tornado uma influenciadora digital.

A 6ª temporada do “Power Couple Brasil” é exibida pela Record TV, às 22h30, e apresentado por Adriane Galisteu.

