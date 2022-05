Após abandonar a fama, José Mayer posta registro de neto: ‘Como uma criança enche de luz a vida da gente’

Por estes dias, o ator José Mayer compartilhou alguns momentos com seu neto, Antônio, de 2 anos de idade. O artista, que está de volta nas reprises televisivas de ‘A Favorita’ e ‘Páginas da Vida’ na Globo, postou em seu Instagram registros da criança.

José Mayer, atualmente com 72 anos de idade, está recluso desde que se aposentou da TV, em 2017. Nesta segunda e terça-feira (23 e 24), o artista deixou uma legenda inserida no vídeo e na foto com imagens de Antônio.

“Meu amado neto Antônio. Como uma criança enche de luz a vida da gente, né?”, registra a postagem do neto.

Antônio é filho da atriz Julia Fajardo, filha única de José Mayer. A artista já atuou nas novelas ‘Império’ e ‘Páginas da Vida’. Mayer teve seu último trabalho nas telinhas como personagem de ‘A Lei do Amor’. De acordo com o artista, não há um interesse de voltar para à TV, pois seus objetivos estão centrados em curtir a família.

A fama e a reclusão

Segundo a assessoria do ator ao EXTRA, José Mayer não possui mais o interesse na fama e seu desejo é estar com a família.

“Ele está muito bem,feliz, com saúde e curtindo a vida com a família e sempre próximo dos amigos. Não tem projetos e nem deseja voltar para a televisão. Ele não tem mesmo mais interesse na vida pública, como já declarou anteriormente. Quer curtir o netinho Antonio, nascido em 2020, e estar junto da família”, declarou a assessoria.

Apesar do não interesse pela vida pública, o ator vive relembrando seus momentos na TV. Em seu perfil do Instagram, por exemplo, sua página inicial é repleta de cenas das quais fizeram parte de sua carreira de ator.

No começo de abril, o artista postou um registro seu bem caseiro, aproveitando o momento em sua casa na Barra, no Rio de Janeiro.