Antigo problema de saúde pode afastar Jojo Todynho dos palcos e da TV

Jojo Todynho deve dar uma pausa em seus compromissos em breve para resolver um problema de saúde antigo, que voltou a apresentar sintomas.

Pelo Stories do Instagram, a funkeira comentou com os seus fãs que teria que adiar a sua ida para a academia e revelou o motivo: “Eu só vou malhar hoje à noite. Eu estou com a garganta inflamadíssima, muita dor, muita dor”, desabafou a cantora.

A famosa, que estava visivelmente abatida e com a voz falhando, contou os detalhes de seu problema de saúde: “É só o tempo mudar que eu fico desse jeito. Eu vou ter que operar da laringe e das amígdalas. Eu estou fugindo dessa cirurgia, mas vou ter que fazer, porque dói muito. A garganta inflamou muito”, relatou Jojo.

Sempre aberta com os seus seguidores, Jojo Todynho contou ainda quais sintomas estava sentindo. Segundo ela, além da dor, o principal sintoma foi a febre: “Eu estou com febre. Me deu um calor, que eu fui tirando tudo, peguei ar… Tomei dipirona”, disse a artista.

Além dos shows e eventos, Jojo Todynho segue participando da “Dança dos Famosos”, atração que exige um horas de treinamento e um bom preparo, e também do reality show “Túnel do Amor”, onde atua como apresentadora dos bastidores e entrevista os participantes confinados. Caso opte pela cirurgia, os projetos profissionais precisaram ser paralisados momentaneamente.

Jojo Todynho e Lucas Souza passam horas no hospital (Reprodução)

Vale lembrar que em abril, Jojo Todynho precisou ser internada após passar mal. Na época, ela começou a sentir dores no tórax e acabou desfalcando a Beija-Flor, escola que iria desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro.

Ao sair do hospital, a cantora disse que começou a ter dificuldade para respirar: “Eu estava sentindo um desconforto. Eu e o Lucas sentamos para almoçar, começou uma dor muito forte do lado direito, no tórax, não estava conseguindo respirar”, contou a funkeira.

