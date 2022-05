Antes de ‘A Favorita’, Elizângela perdeu papéis em novelas e ficou sem dinheiro

Longe da TV desde o fim de “A Dona do Pedaço”, em 2019, a atriz Elizângela pode ser vista atuando em “A Favorita”, novela que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”. Na trama, de João Emanuel Carneiro, a famosa ganhou destaque em cenas com Cauã Reymond, mas nem sempre foi desta maneira.

Em 1990, Elizângela sumiu das novelas e acabou vivendo um dos piores momentos de sua vida pessoal e profissional. Na época, a atriz que ficou famosa nos anos 1970, ao participar do “Capitão Furacão” e da novela “Pecado Capital”, não era mais chamada para nenhum trabalho e ficou sem dinheiro, já que naquele ano muitos brasileiros, incluindo ela, sofreram com o confisco da poupança feito pelo presidente Fernando Collor de Mello.

Em "A Favorita", Cilene (Elizâgela) expulsa Hally (Cauã Reymond) de casa (Reprodução/Globo)

“Nada mais aconteceu para mim, nem na Manchete, nem na Globo. Foi muito duro, uma fase negra. Nessa época, produzi um espetáculo, e a peça foi bem até o ex-presidente Collor fazer o confisco. Perdi tudo”, contou Elizângela em uma entrevista à revista Quem, em 2008.

Antes disso, a atriz tinha trocado a Globo pela extinta TV Manchete, onde foi escalada para atuar na novela “Tudo ou Nada”, mas com o fim da trama os trabalhos sumiram e sem dinheiro para pagar as contas, a famosa deixou o seu apartamento e foi morar na casa da mãe. Além disso, ela optou por viver longe do filha.

“Tive que pedir à minha filha para ela ir morar com o pai, porque acho que se passa fome sozinha, mas com filho não dá”, relembrou a atriz.

Elizângela e Juliana Paes em "A Força do Querer" (Reprodução/Globo)

Os problemas começaram a diminuir em 1992, quando a famosa foi chamada para atuar na novela “Pedra sobre Pedra”, na Globo. Na trama, ela viveu Rosemary Pontes, que ganhou destaque e fez ela assinar novos contratos com a emissora carioca.

Ainda na Globo, Elizângela esteve no elenco de “Éramos Seis”, “Por Amor”, “O Clone”, que acabou de ser reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, “Senhora do Destino”, “A Lua me Disse”, “Cobras & Lagartos”, “Ti-Ti-Ti” e “Salve Jorge”. Depois de tantos sucessos, ela optou em deixar o Projac e assinou com a Record TV, onde atuou na novela bíblica “A Terra Prometida”, mas em 2017 retornou para contracenar em “A Força do Querer” (2017) e “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019.

