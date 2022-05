Anitta anuncia que recebeu convite para participar de ‘A Fazenda’ e aceitou

Anitta enlouqueceu seus fãs na tarde desta quarta-feira (25) com um anúncio inusitado em suas redes sociais. Em seu perfil oficial do Twitter, a artista revelou ter recebido um convite para participar do reality show da Record TV, ‘A Fazenda’.

“E eu que fui convidada ‘pra’ Fazenda e aceitei?” escreveu Aniita em um tweet.

E eu que fui convidada pra Fazenda e aceitei? — Anitta (@Anitta) May 25, 2022

Após sua declaração, diversos seguidores da cantora ficaram confusos com a postagem e questionaram Anitta sobre seu pronunciamento. Até o momento, a cantora não deu explicações sobre sua fala na rede social.

Mulher para de piada essa hora, vc vai fazer 99% do fandom parar no hospital e só vai sobrar eu — ŧɑinά. (@fakinglovx) May 25, 2022

“Mulher para de piada essa hora, você vai fazer 99% do fandom parar no hospital e só vai sobrar eu”, brincou um de seus fãs.

esse quebra cabeça tá muito confuso kkkkkkk como assim sos pic.twitter.com/3i56Ya8APV — ARTH (@anthunesarth) May 25, 2022

“Esse quebra-cabeça está muito confuso, como assim?”, registrou uma seguidora da artista.

A apresentadora do reality, Adriane Galisteu, replicou a postagem de Anitta com um “vem aí”. Momentos depois ela escreveu: “Agora eu to aqui imaginando a Anitta no nosso playground rural disputando a prova do Fazendeiro!”

Agora eu to aqui imaginando a @anitta no nosso playground rural disputando a prova do Fazendeiro! 🗣 — Adriane Galisteu ⚡️ (@GalisteuOficial) May 25, 2022

Diversos internautas não entenderam o recado da cantora, pois não houve explicações sobre seu tweet. Em ‘A Fazenda’, os participantes costumam falar sobre sua participação somente depois de a Record TV anunciá-los oficialmente. Este é mais um dos motivos pelos quais os internautas acreditam que a artista esteja se referindo a outra coisa.

Veja mais: Veja o que os alunos de Anitta irão estudar com ela em sua nova fase de professora universitária

Anitta como professora universitária

Anitta adquiriu mais uma oportunidade de ampliar seu currículo. Desta vez, a cantora entrou para o ambiente acadêmico como professora de um curso especializado. ‘Anitta Prepara’ é o nome dado às aulas que serão ministradas pela ‘Girl From Rio’ na universidade.

O curso, lecionado em modelo à distância pela universidade Estácio, está focado na área de empreendedorismo e inovação.

“As pessoas querem algo que elas não viram antes. Se eu não tivesse esse background de administração, seria bem mais difícil peitar e abrir a minha empresa”, diz Anitta no vídeo promocional de seu curso.

Anitta tem se mostrado cada vez mais versátil em seus trabalhos. Além da música, da dança e da gestão de sua carreira, a artista já integrou à no conselho da administração do banco digital Nubank. Desta vez, ter a experiência de dar aulas será mais um trabalho adicionado ao repertório da cantora.