A verdade sobre o retorno de Jane Foster em ‘Thor: Amor e Trovão’:

O último trailer de ‘Thor: Amor e Trovão’, lançado na última segunda-feira, 23, expôs novas informações sobre o longa e trouxe também uma dica sobre o que teria acontecido com a cientista Jane Foster, vivida por Natalie Portman, que pode explicar a sua ausência no filme anterior.

Em uma das cenas do trailer, Thor fica surpreso ao ver Jane Foster empunhando o martelo como a Poderosa Thor. Em um diálogo breve, ela diz: “Foram três, [ou] quatro anos?”. Olhando-a fixamente, ele diz: “Oito anos, sete meses e seis dias”.

Essa cena marca o retorno da personagem ao MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) desde sua última aparição em ‘Thor: O Mundo Sombrio’. A única referência de sua personagem em ‘Thor: Ragnarok’ foi sobre seu rompimento com Thor, que parecia ser uma coisa conhecida publicamente.

Além disso, Natalie Portman apareceu em ‘Vingadores: Ultimato’ através de imagens de arquivo. No entanto, o trailer do novo filme dá uma dica sutil do que aconteceu com Jane Foster: a personagem pode ter sido vítima do estalo de Thanos em ‘Vingadores: Guerra Infinita’.

A surpresa da personagem faz com que pensemos que Jane não lembra do tempo que esteve separada de Thor, até porque ela estava morta. Por outro lado, Thor se lembra da época em que ele lutou para lidar com a perda dela quando lutou contra Thanos após a Guerra Infinita.

O estalo de Thanos resultou na morte de várias figuras de destaque no MCU. Seu impacto foi muito pesado e foi explorado nas séries ‘WandaVision’, ‘Falcão e o Soldado Invernal’ e ‘Gavião Arqueiro’.

Tudo indica que, provavelmente, Jane estava entre os que desapareceram naquela luta que os Vingadores perderam.