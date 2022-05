A verdade sobre a “briga feia” de Kate Middleton e William

Uma notícia classificada como fake news acendeu os alarmes sobre o casamento de Kate Middleton e príncipe William. O artigo foi publicado na última segunda-feira, 23, no MSN e informava que Kate havia saído de casa com as crianças após uma briga feia com William.

A partir dessa fake news, que já foi inclusive deletada do site internacional do MSN, rumores começaram a se espalhar na Internet, principalmente nas redes sociais, de que eles teriam se separado.

O artigo alegou que William e Kate se separaram e a duquesa de Cambridge saiu de casa com seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. No entanto, a Newsweek investigou a história assim que o MSN publicou seu artigo e relata que um site francês chamado Oh My Mag também afirmou que o casamento havia acabado.

A editora do site confirmou isso à Newsweek, dizendo em um comunicado por meio de um porta-voz: “Esta história é realmente falsa e foi publicada por acidente. Estamos removendo-a momentaneamente”.

Apesar disso, uma versão em cache do artigo alega que a equipe do palácio ouviu uma “discussão acalorada” entre Kate e Will.

Aqui está a verdade

Enquanto esse artigo era publicado, a informação que realmente procede é que Kate e William viajaram juntos à Escócia, para a première de ‘Top Gun: Maverick’ na semana passada.

Últimas informações da imprensa britânica relatam que os dois estariam planejando uma mudança para os terrenos dos Castelo de Windsor, segundo fontes para ficar mais próximos da Rainha. Com William sendo o segundo na linha de sucessão do trono, faz sentido que eles estejam planejando essa mudança.