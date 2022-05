VÍDEO: Xand Avião sofre queimaduras após ser atingido por fogo durante show em SP

O cantor Xand Avião sofreu ferimentos leves ao ser atingido por chamas durante um show em São Paulo, no sábado (21). O fogo fazia parte dos efeitos pirotécnicos da apresentação e acabaram atingindo o rosto e os braços do músico (veja vídeo abaixo).

Xand Avião foi atingido por rajada de fogo durante show neste final de semana... mas apesar do susto, o cantor passa bem. pic.twitter.com/59uuoBrLTH — #HITOU (@hitounaweb) May 23, 2022

Apesar do susto, Xand recebeu atendimento médico no local e continuou com a apresentação. Depois, ele seguiu para Brasília, onde se apresentou ao lado do cantor Gusttavo Lima.

Após o fim do show, o próprio cantor se manifestou nas redes sociais e falou que não se feriu com gravidade. “Valeu, SP! O Viiixe! Forró e Piseiro pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. Botamos para ferver, né não?!!”, postou ele.

Valeu, essepê!! O @ViiixeOficial pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. 🔥🔥 Botamos pra ferver, né não?!! #XandAvião #ViiixeForróEPiseiro #ViiixeSãoPaulo pic.twitter.com/j1OrIae4nh — Xand Avião - Rajadão (@XandAviao) May 21, 2022

Um seguidor do cantor comentou: “Ô, Xand, cuidado com esses braços no fogo!”, e ele respondeu: “(risos) Juntou fogo com gasolina. Estou bem, macho!”, garantiu.

A assessoria do cantor confirmou o incidente, mas ressaltou que ele “sofreu queimadura leve, foi atendido no local, medicado e passa bem. Tanto que o show não foi interrompido, mantendo sua duração prevista.”

Vídeos da apresentação viralizaram nas redes sociais e muita gente lembrou da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), quando um incêndio provocado por fogos de artifício matou mais de 240 pessoas.

“Esses efeitos especiais tinham que ser proibidos. Já tiveram casos gravíssimos, o caso da boate Kiss, para que isso? Falta muito para o Brasil proibir fogos em shows e eventos?”, questionou um internauta.

