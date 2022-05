‘Thor: Amor e Trovão’: Novo trailer mostra o vilão do filme

Os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) já estão contando os dias para a estreia do próximo filme de super-herói. ‘Thor: Amor e Trovão’ estreia dia 7 de julho nos cinemas brasileiros e um último trailer revelado na segunda-feira, 23, nos deu um primeiro vislumbre do vilão do filme. Veja baixo.

O ator Christian Bale interpretará o grande vilão Gorr, o Carniceiro de Deus. Além disso, também vemos no trailer Jane Foster (Natalie Portman), também conhecida como ex-namorada de Thor, que aparece chocantemente como a Poderosa Thor.

Ela não será apenas uma cientista que trabalha nos bastidores para salvar o mundo, mas entrará também no campo de batalha, lutando lado a lado com o personagem de Chris Hemsworth. Com traje, poderes e músculos incluídos! Lembrando que Natalie Portman não apareceu no filme anterior, ‘Thor: Ragnarok’.

Os principais momentos do trailer mostram Thor (Chris Hemsworth) treinando para perder o peso que ele ganhou em ‘Vingadores: Ultimato’. De volta ao trabalho, ele se depara com uma visão chocante: Jane Foster, como a Poderosa Thor. Faz oito anos, sete meses e seis dias desde que eles se viram pela última vez.

Além de Gorr de Christian Bale, vemos Russell Crowe como Zeus. Além disso, Valquíria (Tessa Thompson) assume o trono de Asgard. “O filme encontra Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou: uma busca pela paz interior”, diz a sinopse oficial da Marvel.

“Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro de Deus, que busca a extinção dos deuses. A surpresa de Thor - inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como o Poderoso Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica angustiante para descobrir o mistério da vingança do Deus Carniceiro e detê-lo antes que seja tarde demais”,