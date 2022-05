Suposta segunda amante de Charles era amiga de Diana e de Camilla

A vida extraconjugal do príncipe Charles, que já foi amplamente divulgada, parece ter chegado a um ponto ainda mais “no fundo do poço”. De acordo com o documentário ‘Charles’ Other Mistress’, lançado em 2018, o comentarista da realeza disse que o príncipe teria tido uma outra amante e que esta seria, nada mais, nada menos, do que uma amiga de Diana e Camilla.

Foi revelado que o príncipe teria tido um relacionamento importante com Lady Dale Tyron, que também era conhecida como Kanga. Tal relacionamento foi mantido em sigilo por anos.

“Havia uma aliança com Dale”, disse Christopher Wilson, especialista em realeza que dá entrevista ao documentário.

Dale ficou perto de Charles principalmente por meio de Diana, e ele uma vez a descreveu como a “única mulher que já o entendeu [ele]”.

Veja também: Princesa Diana gravou áudios secretos para Kate Middleton antes de morrer

Longe de ser perfeito, o relacionamento de Charles e Diana foi conturbado, para dizer o mínimo. Muitos biógrafos reais de Diana dizem que os distúrbios alimentares e a paranóia que ela sentia já no final da vida, de que todos a estavam observando ou tramando contra ela, foram originadas e aprofundadas durante o casamento com Charles.

De acordo com o documentário, a falecida princesa de Gales estava encontrando consolo na companhia de uma amiga que também se acreditava ser a “segunda amante” do futuro rei.

Quando Lady Dale Tyron tinha 25 anos, ela teria se mudado da Austrália para Londres. Em 1973, enquanto Charles completava seus deveres como oficial da marinha, Camilla casou-se com Andrew, e Dale casou-se com Anthony, que se dizia estar no círculo íntimo de Charles.

Dale e Camilla supostamente não estavam em bons termos e supostamente queriam conquistar o coração de Charles. Dale faleceu em novembro de 1997, alguns meses após o trágico acidente de Diana em Paris.