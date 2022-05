Sessão da Tarde: A história real por trás do filme ‘Incondicional’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (24) o filme “Incondicional″, lançado em 2012. O longa traz Michael Ealy (”Anjos da Noite: O Despertar”) e Lynn Collins (”X-Men Origens: Wolverine”) nos papéis principais.

O filme é baseado na história verdadeira do ativista Joe Bradford, que dedica sua vida a ajudar crianças afrodescendentes dos Estados Unidos, através de sua ONG chamada Elijah’s Heart.

Bradford cresceu em uma área rural do Tennessee, no sul dos Estados Unidos. Desde pequeno, precisou enfrentar o racismo estrutural do país: passou a infância estudando em uma escola integrada, onde era um dos pouquíssimos alunos negros.

Estudou Engenharia na Universidade do Tennessee e, durante a faculdade, acabou sendo preso por 18 meses, por ter hackeado um computador.

Depois que foi solto, ele conheceu Denise, sua esposa. Pouco tempo depois, Joe acabou desenvolvendo uma doença renal, levando-os a se mudarem para uma área mais pobre de Nashville.

Logo eles perceberam diversos problemas sociais no bairro e se sentiram tocados pelas necessidades de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Mesmo com seus oito filhos, eles decidiram abraçar outras crianças e ajudá-las através da música. Muitos órfãos que participavam do projeto do coro começaram a chamar Joe de “Papa Joe”.

Por conta disso, em 2005 Joe e Denise fundaram a Elijah’s Heart, uma organização sem fins lucrativos. A ideia é ajudar crianças negras a alcançarem seus objetivos de vida.

A história do casal inspirou Hollywood a criar o filme “Incondicional”, gravado em 2012. Os produtores do filme fizeram uma parceria com várias ONGs para incentivar os espectadores a atender às necessidades de outras pessoas em suas comunidades.

O longa foi dirigido por Brent McCorkle, especialista em filme cristãos, como “Eu Só Posso Imaginar”.

