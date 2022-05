Paula Barbosa, neta de Benedito Ruy Barbosa, fará par romântico com José Loreto em ‘Pantanal’

Paula Barbosa, de 35 anos, ganhou um papel em ‘Pantanal’ e estreará na trama das nove da TV Globo ainda esta semana. A atriz é neta de Benedito Ruy Barbosa, criador original de ‘Pantanal’, e prima do autor da nova versão, Bruno Luperi. Informações são do portal Quem.

A atriz interpretará Zefa, que irá trabalhar na casa de Tenório (Mulini Benício), no Pantanal, imposto por Maria Bruaca (Isabel Teixeira), após descobrir que o marido possuía outra família secreta em São Paulo. Sua personagem terá envolvimento romântico com Tadeu (José Loreto).

“Zefa vai mexer com a cabeça de Tadeu (José Loreto) e, tenho certeza, com o coração do telespectador. Será mais um desafio na minha carreira e dessa vez com uma motivação ainda mais especial”, diz Paula.

A atriz comentou sobre sua personagem, a classificando como uma mulher corajosa e humilde.

“A Zefa é espontânea, por ela ser uma humilde empregada, fala para as pessoas coisas que ninguém fala, ou não tem coragem de falar e, por mais que fiquem bravos com ela, acabam sendo compreensivos e levam em conta o que ela diz”, afirma ela.

A preparação da atriz

Paula teve que estudar bastante sua personagem Zefa para adquirir as características da região. Por ter crescido em São Paulo, foi necessário sair da sua zona de conforto e aprender a andar a cavalo, e adquirir o “jeito” pantaneiro.

A atriz conta que cresceu sob as histórias do avô sobre Pantanal. De acordo com ela, nunca viveram em um ambiente rural, então tudo o que sabem vem das histórias criadas por Benedito Ruy Barbosa. “Eu tive contato com o universo rural justamente com as histórias dele, na verdade, eu nunca tive um contato real como vou ter agora”, comenta Paula.

Paula Barbosa estreia em ‘Pantanal’ sendo sua quinta participação em novelas. Sua personagem destaque da carreira foi Gina, em ‘Meu Pedacinho de Chão’ (2014). Além do envolvimento com as artes cênicas, ela é cantora e empresária com canal no YouTube.

