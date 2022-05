Maju Coutinho diz que não tem vontade de ser mãe: “mas congelei meus óvulos aos 37 anos”

A jornalista e apresentadora do Fantástico Maju Coutinho, 43 anos, revelou aos seus fãs que não tem vontade de ser mãe, apesar de ter congelado seus óvulos aos 37 anos, por garantia. A notícia foi dada durante entrevista à rádio Globo.

Ela também fez questão deixar claro que isso não tem nada a ver com gostar de crianças. “Eu não tenho vontade de ser mãe, mas gosto de crianças, porque, às vezes, tem essa ideia que quem não quer engravidar não gosta de crianças”, disse a apresentadora.

“Mas é outro lance, não sei explicar muito bem o que é. Não sinto vontade de ser mãe. É de dentro”, disse durante a entrevista.

Casada há 12 anos com o publicitário Agostinho Moura, Maju disse que ela e o marido estão bem tranquilos em relação a isso. “Se for acontecer, tudo bem, um dia a gente pode ter. Mas não estamos apressados”, disse.

A jornalista falou ainda sobre a pressão social sobre a mulher em relação à maternidade. “Não digo que eu não vou ter filhos, que eu não possa adotar. Mas acredito que, falando abertamente disso, podemos reduzir um pouco a pressão sobre a mulher”, disse.

Maju revelou que congelou seus óvulos quando tinha ainda 37 anos, técnica adotada para preservá-los em fase de fertilidade para futura gravidez.

NA PRAIA

Aproveitando que a frente polar se afastou e a temperatura começou a subir, a apresentadora do Fantástico foi flagrada pelos fotógrafos tomando banho de mar na praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, em seu dia de folga, acompanhada do marido.

Natural de São Paulo, a jornalista mudou-se para o Rio quando passou a apresentar o Fantástico, ao lado de Poliana Abritta.

O casal é considerado muito discreto e raramente é visto em público.