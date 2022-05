Fátima Bernardes fala sobre nova mudança na carreira: ‘Quero mais tempo para viver’

Prestes a deixar o programa “Encontro” para assumir o “The Voice Brasil”, na TV Globo, Fátima Bernardes falou sobre a nova mudança na carreira e sobre a relação com a família. “Quero mais tempo para viver”, disse a jornalista e apresentadora durante o Power Trip Summit 2022, realizado por “Marie Claire”.

Ela falou que sempre foi muito ansiosa e inquieta, mas que agora quer desacelerar e ter mais momentos com os filhos e com o namorado, Túlio Gadelha.

“Agora quero os dois pezinhos no entretenimento, lidar com sonhos das pessoas. Quero mais tempo para viver mesmo, para poder simplesmente não ter uma lista do que eu tenho que fazer no meu dia. E quero voltar a dançar”, disse ela, ressaltando que já completou 35 anos de TV Globo. “Acho que posso me permitir fazer uma transição profissional que me permita mais tempo”, destacou.

“Quero construir novas memórias a partir de agora de outra Fátima, menos ansiosa em relação à construção do futuro”, disse.

Durante a entrevista, Fátima contou que a filha Laura vai deixar o Brasil. Além dela, o filho Vinícius já mora na França. “O que é importante pra mim? Esses momentos de ter os filhos em casa não voltam. Estou pensando muito nisso, se eles não estão, aonde eu posso ir? Se a pessoa que eu não namoro não está, até que ponto eu posso ir? E minha irmã, como eu faço pra ficar mais perto?”, refletiu ela.

Fátima também falou sobre os impactos que sofreu ao descobrir um câncer no útero, em 2020. “Não tem como você ficar igual depois disso. Eu descobri e fiz a cirurgia muito rápido. Um pouquinho a mais e poderia ter outro desenrolar”, afirmou.

“Você muda, pensa ‘nossa, quero fazer tanta coisa ainda’. Vou criar o meu tempo. A gente só pensa nisso quando tem um coisa muito avassaladora (como o câncer)”, ressaltou ela.

Sobre o “The Voice Brasil”, ela afirma que não tem medo de falhar e que usa a sensação como forma de impulso. “Eu tenho que conviver comigo mesma, então não tem jeito: tenho medo, mas não me paralisa, é um medo que me move”, garantiu.

