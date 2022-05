Fãs do ‘Power Couple Brasil’ repercutem barraco entre as ‘mulheres power’

A briga entre Karol e Brenda, esposas de Mussunzinho e Matheus, dentro da mansão do “Power Couple Brasil”, ainda está repercutindo negativamente nas redes sociais e os fãs criticam o andamento do reality show apresentado por Adriane Galisteu.

Para quem não acompanhou os últimos acontecimentos, as participantes brigaram feio durante a dinâmica de domingo (22) e quase foram expulsas por agressão.

No dia, Matheus e Brenda colocaram Karol e Mussunzinho nos papéis de “vilões” da atividade e o jogo causou um atrito entre as esposas e acabou levantando a hashtag “mulheres power”, no Twitter. Além de criticar as participantes do reality show, os fãs do programa postaram sobre os xingamentos.

Nas redes sociais, os fãs do programa da Record TV afirmaram que Brenda era a participante mais baixa que participou. Já outra fã chamou a atração de “Quebra Power”, remetendo aos barracos diários que acontecem na mansão.

Na hashtag também houveram fãs que elogiaram a postura de Matheus e Brenda, chamando eles de “vilões favoritos” da 6ª temporada do reality show. No Twitter, um perfil comentou: “Perfeito. A Brenda falando a verdade pra Karol e Mussunzinho eles diz que não falam nada e sim falam os dois. Muito falsos. #powercouple #mulherespower”. Já um segundo disse que eles não ganhavam as provas, mas que ganhavam o público.

Além disso, Mussunzinho e Matheus se envolveram na briga e a discussão ficou fora do controle: “Antes de querer falar sobre um homem respeitar sua mulher, respeite a mulher dos outros”, começou dizendo Brenda. “Você me chamou de ‘peito de pombo’ e eu que não te respeitei?”, respondeu Mussunzinho.

Brenda e Karol conversam no quarto da Mansão Power, do "Power Couple Brasil" (Reprodução/Record TV)

Com a briga entre Benda, Karol, Matheus e Mussunzinho fora do controle, os demais participantes do “Power Couple Brasil” decidiram separar para que não houvesse agressão física: “Ser homem para mim é o que não falta”, disse Mussunzinho.

Com apresentação de Adriane Galisteu, o “Power Couple Brasil” vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; Aos sábados, às 22h30, na Record TV.

CONFIRA AS REAÇÕES

