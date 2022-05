Familiares de Kim Kardashian são vetados de comprar carros exclusivos da Ferrari; entenda

Depois da polêmica com o vestido usado por Kim Kardashian na edição 2022 do Met Gala, isso após a modelo e atriz utilizar um look de Marilyn Monroe que não carrega um bom histórico, outra polêmica repercutiu internacionalmente e trata-se da proibição que alguns de seus familiares receberam para comprar carros com modelos exclusivos da marca Ferrari. Curioso para saber o motivo?

Segundo descreve o portal Nueva Mujer, os rumores iniciais apontavam que na verdade somente a socialite tinha tal proibição, informação que acabou sendo desmentida pela empresa. Em declaração, um porta-voz da Ferrari afirmou que não há nenhum tipo de “bloqueio” para Kim.

Esta notícia também pode te interessar: Este é o real significado do vestido de Kourtney Kardashian e que poucos sabem

O ‘bloqueio’ para os familiares de Kim Kardashian

Enquanto a modelo não tem nenhum tipo de veto, o mesmo não se aplica para sua mãe e irmãs. Como reforçado pelo pelo Nueva Mujer, a empresa automotiva reforçou que nenhuma delas podem adquirir modelos exclusivos e edições especiais da marca, somente os carros produzidos em série.

Sobre a decisão, de forma breve, a Ferrari explicou: “Nos reservamos o direito de decidir sobre as edições especiais”.

Código de ética da Ferrari

Aos que desconhecem, a empresa impõe condições específicas aos seus clientes durante a compra, termos estes que dizem respeito a forma de uso e manutenção dos veículos e, se descumprido tais regulamentos, o cliente pode receber um “banimento”.

Além das Kardashians, o cantor Justin Bieber também tem proibições com a marca, isso devido a um caso envolvendo a compra de uma Ferrari 458 Italia pelo cantor, no ano de 2011.

Por fim, embora os motivos com Bieber sejam mais claros, uma vez que fez diversas alterações no carro comprado anteriormente, a marca não deixou claro sobre qual seria a motivação com as Kardashians.