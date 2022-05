Diretor de ‘Thor: Amor e Trovão’ diz que filme será bem diferente de Ragnarok

Além do retorno de Chris Hemsworth como um dos Vingadores mais fortes, ‘Thor: Amor e Trovão’ também conta com Jane Foster de volta à franquia depois de estar ausente desde ‘Thor: O Mundo Sombrio’. No próximo filme, ela ganha sua própria personalidade de super-heróina, tornando-se a Poderosa Thor.

Vários membros dos Guardiões da Galáxia juntamente com Valquíria e Lady Sif chegam para completar o grupo de rostos familiares do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) que aparecem no filme. Enquanto isso, o filme estreia Russell Crowe, como Zeus, e Christian Bale como Gorr como o Açougueiro de Deus.

É unindo a história de todos esses heróis e vilões que o diretor Taika Waititi sabe que precisa oferecer algo novo em ‘Thor: Amor e Trovão’.

Ele disse que o novo filme trará um mergulho em questões mais profundas do que no longa de 2017, ‘Thor: Ragnarok’, seu primeiro sucesso no MCU e que mudou totalmente o Thor de Chris Hemsworth e sua franquia. Faz sentido que a Marvel Studios o traga de volta o Deus do Trovão, devido ao sucesso do último filme.

Waititi, em entrevista recente à Entertainment Weekly, revelou a diferença entre os dois filmes, dizendo que o próximo filme do MCU traz à tona aspectos mais sérios e não é tão leve quanto o de 2017.

“Ragnarok parecia um pouco com uma festa. Foi bem festivo. Este ainda é divertido, e tem momentos de exagero, mas tematicamente, é sobre algo um pouco mais profundo do que o último filme. Não é um filme sério, e não é um drama, mas nós lidamos com ideias que eu acho que muitos humanos lidam – temas universais sobre amor e perda e nosso lugar no mundo”, disse ele.

No filme de 2017, Thor foi apresentado aos fãs com muito humor e pouca rigidez, o que resultou tanto no crescimento da popularidade do personagem quanto em críticas. Alguns críticos não gostaram de como o filme quase “parou” na comédia e não deu mais peso a alguns dos componentes mais emocionais da história.