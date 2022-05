Diogo Nogueira, namorado de Paolla Oliveira, faz participação em novela da Globo; veja fotos

O cantor Diogo Nogueira, conhecido por músicas como “Pé na Areia” e “Clareou”, foi convidado pela TV Globo para fazer uma breve participação em uma de suas novelas.

Não vai ser dessa vez, porém, que os fãs do casal Diogo e Paolla verão os dois atuando juntos. Paolla Oliveira só volta às telinhas em “Cara e Coragem” - a próxima novela das 7 - enquanto Diogo estreia na ficção em “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

A atual novela da faixa das 19h termina na próxima sexta-feira (27), mas não antes da participação de Diogo. O sambista interpreta Zé do Pasto, novo par romântico de Val da Pepita (Suzy Lopes).

O novo casal deve surpreender ao surgir em uma limusine durante o casamento de Deusa (Evelyn Castro) e Odaílson (Thardelly Lima). A nova milionária vai aparecer em cena dizendo aos noivos que está ali em missão de paz.

Veja as fotos da participação de Diogo Nogueira:

Zé do Pasto (Diogo Nogueira) e Val da Pepita (Suzy Lopes) (Foto: Paulo Belote/Globo)

Últimos lançamentos

Diogo Nogueira se apresenta na edição deste ano da Virada Cultural de São Paulo. O show será realizado às 15h do domingo (29), no Palco Freguesia do Ó (Av. Miguel Conejo, s/n - altura da Praça Dolmann).

A última música lançada por Diogo Nogueira foi “Sorriso que nos Une”, uma parceria com a Odontoprev, empresa de planos odontológicos.

A canção terá um videoclipe inédito, a ser lançado na próxima quinta-feira (26). Com a música, a empresa firma uma parceria com o cantor, que passa a representá-la.

“Samba de Verão” é o último álbum de Diogo. Gravado em uma marina em Niterói, as imagens do DVD trazem um Rio de Janeiro de tirar o fôlego. O disco conta com 24 faixas e participações de nomes como Zeca Pagodinho e o grupo Fundo de Quintal.

