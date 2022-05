Crítica ao comunismo e briga generalizada; saiba o que rolou no show de Gusttavo Lima

No último sábado (21), o cantor Gusttavo Lima, de 32 anos, realizou um show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Durante o evento o locutor do show fez um discurso contra o comunismo com o discurso em favor a “Deus, pátria e família”.

Mesmo não citando o nome do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, o locutor trouxe um discurso próximo ao que o diplomata prega. O homem é visto defendendo o discurso de “Deus, a pátria e a família” nos vídeos circulados pelas redes sociais. Ele ainda completa: “Aqui nunca vai ser o comunismo.”

O homem pediu por “liberdade para pensar, liberdade para agir, liberdade para conversar, liberdade para estar na internet” e “liberdade de expressão”. “O Brasil é nosso. O Brasil do trabalho da conquista. O Brasil de Deus, pátria e família”, completou.

De acordo com a assessoria de Gusttavo Lima, o cantor não influenciou na fala e no posicionamento de seu locutor. “Respeitamos a posição política de todos, independentemente de partido e não vamos mais comentar o assunto”, completou.

Briga generalizada no show de Gusttavo Lima

Neste mesmo dia em que o locutor do show se posicionou conta o comunismo (21), uma briga generalizada ocorreu entre o público do evento no Estádio Mané Garrinha, Brasília.

Nas imagens é possível ver uma mulher sendo agredida por outras duas. Em seguida, outras pessoas se envolveram na confusão, que envolveu arremesso de bebida e de uma mesa nos envolvidos na briga. O vídeo ganhou grande repercussão nas redes sociais e circulou rapidamente.

Assista ao vídeo:

Show do Gustavo Lima ontem em Brasília — Yuri Turate (@YTurate) May 22, 2022

A produção publicou uma nota sobre o ocorrido, confira:

“A produção do Buteco Bhoemia, que aconteceu em Brasília no último sábado (21), informa que repudia qualquer ato de violência. A equipe afirma ainda que no evento havia um grande grupo de seguranças e brigadistas que foram preparados para atender as ocorrências, de acordo com cada necessidade. Nos registros de brigas durante o show, a equipe interveio para evitar demais gravidades.”, diz a nota.

