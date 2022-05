Chris Evans estrela novo suspense de diretores de ‘Vingadores’ para Netflix; veja trailer

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (24), o primeiro trailer de “Agente Oculto”, filme que mistura suspense e ação estrelado por Chris Evans, Ryan Gosling e Ana de Armas.

O longa apresenta o embate entre Court Gentry (Ryan Gosling), um agente da CIA também conhecido como Agente Oculto e Sierra Six, e Lloyd Hansen (Chris Evans), um psicopata adversário do agente.

O tal Agente Oculto conta com um passado mercenário, tendo sido recrutado ainda na cadeia pela CIA. Agora qualificado e sancionado, ele se torna um alvo e caçado em todo o mundo, mas conta com a ajuda da agente Dani Miranda (Ana de Armas).

O filme ganhou novos pôsteres individuais de seus protagonistas, confira:

Pôster de 'Agente Oculto' (Foto: Divulgação)

Pôster de 'Agente Oculto' (Foto: Divulgação)

Pôster de 'Agente Oculto' (Foto: Divulgação)

Além do trio já mencionado, o filme também conta com Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Alfred Woodard e o brasileiro Wagner Moura no elenco.

“Agente Oculto” é dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, os mesmos que estiveram no comando de filmes como “Capitão América: O Soldado Invernal” e “Vingadores: Guerra Infinita”. O filme chega ao streaming no dia 22 de julho.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

