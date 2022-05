Cena de Maria Bruaca furiosa é aplaudida e ganha torcida na web; veja as reações

A cena de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) recusando transar com Tenório (Murilo Benício) e revelando que sabe que o fazendeiro tem outra família fez o remake de “Pantanal” viralizar nas redes sociais.

No Twitter, por exemplo, os fãs da trama de Bruno Luperi reagiram e avisaram que a personagem estava dando uma surra verbal no vilão da novela da Globo. Na rede social, um fã disse: “A partir de agora, minha religião é Maria Bruaca”.

Na cena de “Pantanal”, que foi ao ar nesta segunda-feira (23), Maria Bruaca começou a se libertar da sombra do marido, Tenório e aos poucos está deixando a vida de dona de casa e de opressão. O momento mais marcante para a audiência da Globo foi quando ela começou a falar dos abusos emocionais que sofreu durante anos de casamento.

Em "Pantanal", Maria Bruaca (Isabel Teixeira) rejeita Tenório (Murilo Benício) e revela tudo que sabe (Reprodução/Globo)

Para quem não assistiu a trama, primeiro ela deixa as panelas cheias de água no fogão, mostrando à família que não irá mais cozinhar. Em seguida, depois, após ter sido recusada diversas vezes, ela decide que não vai transar com o marido. E, no final, ainda vai falar com todas as palavras que sabe tudo sobre a segunda família.

Com isso, a mãe de Guta (Julia Dalavia) virou a nova queridinha das redes sociais e ganhou inúmeras reações, que podem ser vistas no final do texto.

Fãs de "Pantanal" reagem ao ver Maria Bruaca (Isabel Teixeira) revoltada (Reprodução/Globo)

Além de Maria Bruaca, a história de Muda (Bella Campos) também passou por fortes emoções no capítulo de “Pantanal”. Enquanto Jove (Jesuíta Barbosa) está no Rio de Janeiro, a forasteira consegue se reaproximar de Juma (Alanis Guillen).

No entanto, Levi (Leandro Lima) está cada vez mais abusado e insiste em dormir com Muda, mesmo ela recusando. Ela acaba sendo salva pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que manda o peão embora, antes que ele o mate. Mas, nos próximos capítulos, Levi tenta novamente se relacionar com Muda, mas desta vez é interrompido por Tibério (Guito), que quer resolver a situação na conversa, mas é atacado por Levi com uma faca.

CONFIRA AS REAÇÕES

Filó é uma Maria Bruaca mais arrumadinha. Serve café da manhã, almoço e janta para um bando de peão que só fazem futrica e tocam viola. Não cavalga, ñ nada no rio, ñ passeia de barco, ñ viaja no avião que o filho pilota e está escutando Cavalo Preto há + de 20 anos. #Pantanal pic.twitter.com/MajkaUCpZW — Denise🌼 (@bcastro_denise) May 21, 2022

a partir de ontem minha religião é a maria bruaca — loreninha (@amlorenna) May 24, 2022

filo mulher ative o modo maria bruaca e de logo um fecho no ze leoncio pic.twitter.com/PQyHo2zv4z — camila (@camilasramoss) May 24, 2022

eu torço por Maria bruaca como se fosse minha amiga próxima. toda vez que Tenório fica sem comida ou guta progressista de apartamento fica chateada porque tá sem almoço eu vibro #pantanal — Larissa M. (@larissajmar) May 24, 2022

Pra mim a Maria Bruaca ta brilhando demais nessa novela 😍 e eu me acabo de rir das patadas que ela tá dando no vagabundo do Tenório 🤣🤣 — Maria Baixinha Marruá 🐆🏳️‍🌈 (@PrefeitaMariaB) May 24, 2022

Rainha empoderada Maria Bruaca https://t.co/1HLmIHh1uP — Lulu Gomes (@LuluGom60438112) May 24, 2022

DataPantanal: a mulherada toda da academia comentando sobre a cena da surra verbal que a Maria Bruaca deu no Tenório ontem — Juliana Dacosta (@mymotoredheart) May 24, 2022