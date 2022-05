Backstreet Boys anuncia shows no Brasil em 2023; vendas começam esta semana

Pode preparar o bolso: mais uma turnê internacional passará pelo Brasil em breve. Backstreet Boys anunciou quatro datas para shows no país em 2023, mas as vendas começam já nesta semana.

O grupo formado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell passa por Curitiba (25 de janeiro), São Paulo (27 e 28 de janeiro) e Belo Horizonte (29 de janeiro).

A data do dia 27 de janeiro em São Paulo é especial: ela acontece exclusivamente para os fãs que haviam comprado ingresso para o dia 15 de março de 2020, quando a banda passava em turnê pelo Brasil.

Esta apresentação não foi realizada pois, um dia antes, o governo do estado de São Paulo decretou quarentena e cancelou todos os eventos com mais de 500 pessoas.

Por isso, esta data não terá ingressos à venda, sendo apenas uma remarcação.

Já os outros três shows iniciam suas vendas a partir da próxima sexta-feira (27), através do site da Eventim. Antes disso, membros do fã clube Backstreet Army poderão comprar em pré-venda exclusiva a partir desta terça-feira (24). Já clientes do cartão Elo terão direito a uma antecipação a partir de quarta-feira (25).

Em Curitiba, a apresentação acontece na Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, 970 - Abranches), com ingressos que variam entre R$ 195 (pista, meia) e R$ 830 (DNA pits, inteira).

Em São Paulo, a banda toca no Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca), com entradas de R$ 145 (cadeira superior, meia) a R$ 770 (DNA pits, inteira).

Já em Belo Horizonte, o show acontece na Esplanada do Mineirão (Av. Presidente Carlos Luz - São Luiz), com ingressos entre R$ 195 (pista, meia) e R$ 790 (DNA pits, inteira).

Os shows fazem parte da “DNA World Tour”, iniciada em maio de 2019, mas interrompida mundialmente por conta da pandemia. Foi retomada somente em abril deste ano.

