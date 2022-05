Atriz Sophia Valverde tem cicatriz avaliada após retirada de nódulo do seio: ‘Está muito bom’

A atriz Sophia Valverde, de 16 anos, protagonista de “Poliana Moça”, do SBT, compartilhou com seus seguidores como anda seu tratamento após a retirada de um nódulo benigno no seio. Na segunda-feira (23), ela esteve no Hospital A. C. Camargo, em São Paulo, para uma nova avaliação da equipe médica.

“Vim à ala de curativos para a equipe ver a cicatrização. Está muito bom. Graças a Deus e aos médicos, está muito bom”, contou ela nos stories de seu Instagram.

A atriz foi submetida a cirurgia no último dia 17 e teve alta no dia seguinte. Na ocasião, ela fez postagens nas redes sociais falando para seus seguidores que ficou “muito ansiosa e tensa” antes da cirurgia. “Mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando”, escreveu Sophia.

A mãe dela, Danielle Valverde, contou que o caroço surgiu em dezembro passado e que, por conta do rápido crescimento, o médico decidiu retirar.

“Esse nódulo apareceu em dezembro. Quando ela fez o ultrassom, estava com 2 cm. Fez biópsia e deu que era um fibroadenoma (nódulo benigno). Mas ele cresceu demais, e o mastologista dela, o dr. Renato Cagnacci, achou melhor tirar. Já estava com quase 6 cm”, disse a mãe, segundo informações do jornal “Extra”.

Sophia estava afastada das gravações da novela do SBT, mas informou que retoma as atividades no próximo dia 30.

“Logo estou de volta e fazendo o que mais amo fazer. Já tô morrendo de saudades”, destacou ela também em postagem nas redes sociais.

