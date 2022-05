Alanis Guillen quebra o silêncio e revela se está namorando Jesuíta Barbosa

O namoro entre Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde o início do remake da novela “Pantanal”. No entanto, até o momento, os protagonistas da trama não tinham comentado sobre os boatos.

Agora, a nova intérprete de Juma Marruá resolveu expor se está namorando com Jesuíta Barbosa nos bastidores das gravações de “Pantanal”. Em entrevista à revista Quem, a famosa negou o suposto affair com o amigo de elenco.

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa aparecem em jantar com parte do elenco de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

Para Alanis, a curiosidade dos fãs é natural: “Cara, muitas vezes eu olho e fico pensando: ‘Da onde tiraram isso?’. Mas entendo que as pessoas querem comentar de tudo, saber de tudo”, declarou a atriz da Globo.

Mas, mesmo negando o romance, a intérprete de Juma revelou que eles são bons amigos e conseguiram construir uma relação que vai além dos bastidores de “Pantanal”: “Não tem como não ser bons amigos. Ao gravar uma novela, o elenco passa muito tempo junto e acaba virando família”, contou a artista.

Em "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) se assusta com a família de Jove (Jesuita Barbosa) (Reprodução)

Alanis ainda garante que o clima durante as gravações da novela é muito bom e que o novo Jove é muito querido por todos: “É muito divertido todo esse processo de fazer Pantanal. O Jesuíta é muito querido. A gente se diverte com Juma e Jove”, complementou.

Final feliz

Na reta final do remake, o futuro de Juma e Jove será o melhor possível. Após engravidar do filho de José Leôncio (Marcos Palmeira), eles ficaram juntos.

Em uma cena gravada em Mato Grosso do Sul, Juma aparece com Osmar Prado, responsável por interpretar o Velho do Rio, e gestante. A foto postada pelo diretor Davi Lacerda, em seu perfil oficial do Instagram.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado na novela original de Benedito Ruy Barbosa, exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

