A verdade sobre o atraso no lançamento do livro de memórias do príncipe Harry

Anunciado no ano passado como uma bomba, o livro de memórias do príncipe Harry deveria ser lançado este ano pela editora britânica Penguin Random House. Mas, tudo indica que isso não acontecerá, já que até agora a editora ainda não revelou nenhuma informação revelante sobre a publicação.

Na época, os editores disseram que “agendaram provisoriamente” o lançamento do livro para o final de 2022. No entanto, agora há confusão sobre quando o livro de memórias realmente chegará às prateleiras das livrarias.

Durante o anúncio, o príncipe Harry divulgou uma nota à imprensa na qual descrevia seu livro como um “livro de memórias íntimo e sincero”.

De acordo com informações do The Times à jornalista Roya Nikkhah, um porta-voz da Penguin Random House confirmou que ainda não há uma data de publicação e não confirmou se o livro ainda será lançado este ano.

Embora não existam informações oficiais sobre o real motivo do atraso no lançamento, há rumores de que isso possa estar relacionado ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, uma celebração de 4 dias que vai comemorar os 70 anos de reinado da Rainha.

Harry tem um relacionamento aparentemente próximo com a sua avó e, apesar da relação mais distante que tem tido com os demais membros da Coroa nos últimos dois anos, acredita-se que ele não deva lançar seu livro neste ano para não ofuscar as atenções do público.

Veja também: Princesa Diana gravou áudios secretos para Kate Middleton antes de morrer

Pagamento adiantado

Na época do anúncio do livro, no segundo semestre do ano passado, a imprensa britânica revelou que o príncipe Harry teria recebido um adiantamento de milhões da editora, embora essa quantia não tenha sido revelada.

Além disso, o príncipe contaria com o talento do ghostwriter norte-americano JR Moehringer, que ajudou a escrever a autobiografia de Andre Agassi.

“Minha esperança é que, ao contar minha história, os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas, possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, temos mais em comum do que pensamos”, disse o príncipe Harry em nota na época do anúncio do livro.