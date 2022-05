[VÍDEO] Briga generalizada toma conta de show de Gusttavo Lima em Brasília

É sertanejo ou punk? O show de Gusttavo Lima em Brasília, realizado no último sábado (21), terminou em pancadaria generalizada.

Um vídeo, que começou a circular nas redes sociais ainda no fim de semana, mostra uma mulher de roupa preta sendo agredida várias vezes por outras três.

Em seguida, mais mulheres se juntam à confusão com socos, chutes e puxões de cabelo. Algumas testemunhas tentam separar a briga, jogando bebida no meio e até mesmo um balde de gelo.

Contudo, isso não resolve e, em determinado momento, é possível ver uma mesa sendo arremessada por um dos envolvidos na confusão.

No palco, Gusttavo Lima não interrompeu a apresentação. É possível ouvir ele cantando “De Menina Pra Mulher”. O show aconteceu no Estádio Mané Garrincha.

Não há informações sobre a identidade dos envolvidos na briga, nem sobre a gravidade dos possíveis ferimentos. A produção do evento afirmou repudiar qualquer ato de violência e que a equipe de segurança interviu “para evitar demais gravidades”.

Show do Gustavo Lima ontem em Brasília pic.twitter.com/O8CQpY6IKi — Yuri Turate (@YTurate) May 22, 2022

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação atualmente.

“Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio”, lançadas no ano passado, também estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

