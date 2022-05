Veja como está Chloe, do meme da Disney, nos dias de hoje

Chloe Clem, do meme da Disneylândia (Foto: Reprodução)

De volta aos anos 2010: você está no Facebook ou no Twitter e as imagens estáticas estão substituindo os memes rabiscados. Além dos frames capturados de Gretchen em “A Fazenda”, outra foto também toma conta das páginas de humor.

Ela mostra uma garotinha loira, sentada em uma cadeirinha no banco de trás de um carro, com um olhar de reprovação marcante. Trata-se de Chloe, que descobriu uma viagem surpresa da família para a Disney.

O vídeo original segue no YouTube, com mais de 20 milhões de visualizações. Na verdade, a ideia original focava em Lily (irmã mais velha de Chloe), que já era uma celebridade na internet lá nos Estados Unidos, onde vivem com a mãe, Katie.

Contudo, quem se destacou mesmo foi a bebê, que se tornou uma celebridade mundial graças à sua expressão bastante singular para uma criança de sua idade. Ela parecia totalmente incomodada com o choro da irmã, que não se conteve ao descobrir a viagem para a Disneylândia.

Chloe se destacou tanto no Brasil que, além de fã-clubes e páginas brasileiras dedicadas a ela, a garotinha e sua família foram convidadas pelo Google para uma viagem por aqui. Elas descobriram fãs fervorosos, que usavam sua imagem para fazer memes, e ficaram encantadas com o carinho.

Em 2021, as duas irmãs fizeram uma participação na série de TV “The Beech Boys”, que satirizava a banda. Nela já é possível perceber o quanto a garotinha está completamente diferente.

Atualmente, Chloe Clem tem 11 anos. Ela acumula 518 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram e sempre lembra de seus fãs brasileiros.

Sua expressão é usada até hoje por internautas daqui quando querem apontar alguma desaprovação com o que foi dito. A imagem do meme acabou rendendo uma boa verba para a adolescente: o NFT da imagem foi leiloado por mais de R$ 390 mil em setembro do ano passado.

Nesta segunda-feira (23), Chloe replicou o seu famoso meme e postou no Instagram. “Nunca é demais ver o rosto de Chloe em todos os lugares!”, escreveu na legenda.

