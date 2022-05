Sessão da Tarde: Diálogo de ‘Coincidências do Amor’ tem “referência escondida” de ‘Friends’

Cena de 'Coincidências do Amor' (Foto: Divulgação)

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (23) o filme “Coincidências do Amor″, lançado em 2010. O longa traz os atores Jennifer Aniston (”Friends”) e Jason Bateman (”Caindo na Real”) nos papéis principais.

Confira três curiosidades sobre o longa:

Referência a ‘Friends’

Jennifer Aniston pode fugir o quanto quiser, mas Hollywood - e todo o mundo - sempre vai lembrar dela como a Rachel, da série de TV “Friends”. Talvez por conta disso os roteiristas de “Coincidências do Amor″ fizeram questão de homenagear a personagem no filme.

Bem no final do filme, quando Kassie (Aniston) e Wally (Bateman) estão se reconciliando em frente ao prédio, ela conta que recusou a proposta de Roland porque, apesar de todas as suas qualidades, “ele não é você”. Essa fala faz uma alusão direta ao motivo que Ross (David Schwimmer) dá para explicar o porquê escolheu Rachel (Aniston) em vez de Julie (Lauren Tom): “ela não é Rachel”.

Nome original

O filme não deveria se chamar “The Switch” (original em inglês, algo como “A Troca”, em tradução livre). O roteiro é baseado em um conto chamado “The Baster”, de Jeffrey Eugenides. A tradução para o português seria algo como “O Bastardo” - inclusive, Jennifer Aniston preferia muito mais esse nome.

O filme faz uma referência ao nome original em uma cena: depois de discutir com Kassie, Wally é visto andando na chuva. Um caminhão passa atrás dele com um anúncio com uma seringa baster de peru. É uma referência ao conto.

Homenagens peculiares

A jornalista e apresentadora Diane Sawyer, conhecida pelo seu programa “Good Morning America” no ar desde 1975, aparentemente ficou feliz por ter sua imagem ser usada na cena de masturbação de Wally (Bateman).

