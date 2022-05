Sertanejo Gustavo Mioto para show e manda polícia retirar agressor de mulher

A apresentação do sertanejo Gustavo Mioto no último sábado (21), em Franca, no interior de São Paulo, teve que ser interrompida por causa de uma briga em frente ao palco, que revoltou o cantor.

Mioto parou o show quando presenciou um homem dando um soco no rosto de uma mulher em frente ao palco e imediatamente chamou o segurança e a polícia. “Surtei na hora”, disse o sertanejo.

No vídeo que circula na internet, é possível ver o início de uma confusão com algumas mulheres se empurrando e um rapaz desfere um soco no rosto de uma mulher, que cai de costas. “Parou, parou, parou”, disse o cantor no momento em que presenciou a violência.

“Engraçado, o cara dá um soco em uma menina e se acha muito foda. Pode ser foda em qualquer lugar na casa dele, mas aqui ele não vai ser não”, disse o sertanejo.

Ao final do show, Gustavo usou as redes sociais e se desculpou com seus fãs por ter perdido a calma durante a confusão. “Peço perdão pelo estresse e palavrão no meio do show. Homem que bota mão em mulher faz eu explodir de raiva. Surtei ali vendo. E tenho certeza de que esse tipo não representa o público de Franca”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Atriz Alanis Guillen esclarece relação com Jesuíta Barbosa: ‘É muito querido’

Ah, e peço perdão pelo stress e palavrão no meio do show. Homem que bota mão em mulher, faz eu explodir de raiva. Surtei ali vendo. E tenho ctz que esse tipo não representa o público de Franca. Amo vcs, e até a próxima! — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) May 22, 2022

“Naquele momento ali quando eu vi a situação, a briga, vi as coisas se movimentarem, mas a partir do momento que homem põe a mão em mulher, para a mim já acaba todos os argumento e minha cabeça explode e naquele momento só precisa tirar aquele homem dali”, disse Gustavo Mioto.

Pode interessar também: