Participante de quadro do ‘Mais Você‘ se desculpa após praticar ‘blackface’: ‘Agressor inconsciente’

Após praticar “blackface” durante o quadro “Jogo de Panelas”, do “Mais Você”, da TV Globo, o participante Anderrupson se desculpou na manhã desta segunda-feira (23). Ele se pintou com cores escuras para parecer negro durante um jantar africano e a exibição do episódio foi interrompida por Ana Maria Braga, que ouviu uma especialista para explicar os motivos pelos quais não se deve fazer o ato.

O quadro foi exibido na última sexta-feira (20) e logo o caso ganhou repercussão nas redes sociais. Muitas pessoas criticaram a atitude de Anderrupson e a classificaram como racista, enquanto outros elogiaram a apresentadora por expôr o caso e dar uma explicação no programa.

Nesta segunda-feira, Anderrupson esteve nos estúdios do “Mais Você” para tomar café com Ana Maria e outros participantes do quadro aproveitou para pedir desculpas.

“Queria pedir licença para fazer uma leitura, pedir desculpas, fiquei envergonhado e arrependido, mas inconscientemente”, iniciou Anderrupson, que seguiu: “Bom dia, Brasil, gostaria de me desculpar com todos vocês, pratiquei o blackface sem o mínimo de conhecimento. Não vim me vitimizar, fui agressor inconsciente, mas fui”, acrescentou.

“Quero me solidarizar com todos que sofrem racismo no mundo. Para o racismo, não deve haver livre arbítrio, e se quer politicamente correto. Deve ser combatido de forma intolerante. Não permita nenhuma prática racista em sua casa ou qualquer outro local. Não deixe o racismo entrar”, destacou ele.

Em seguida, Ana Maria Braga disse que, apesar de errado, foi importante a discussão sobre o assunto. “Tenho certeza que um monte de gente vai se conscientizar. Temos que respeitar o que outras pessoas sentem com os nossos atos”, afirmou ela.

“Tem muita gente ainda que não percebeu. Inclusive, as colocações que o Felipe [outro participante] fez foram muito esclarecedoras que essa representação não é bem-vinda. Não precisa disso pra homenagear o povo negro. Um monte de gente do outro lado vai realmente se conscientizar. Quando a gente viu, você estava bonito, representativo, mas de todo jeito a gente tem que respeitar o que as outras pessoas sentem, com relação aos nossos atos. Foi um aprendizado muito legal”, reconheceu a apresentadora.

Logo após a exibição do quadro no qual Anderrupson apareceu pintado com cores escuras, na sexta-feira, a jornalista e professora Rosane Borges foi ouvida para explicar a prática.

“O blackface surge nos século XIX, nos Estados Unidos. Utilizado pela aristocracia escravagista que fazia da técnica uma forma de estereotipar. Não devemos fazer sob nenhuma hipótese, é preciso que a gente avance enquanto humanidade. É preciso que diga não a uma técnica tão cruel e violadora”, detalhou.

Na ocasião, Ana Maria também repreendeu a atitude do participante Anderrupson e destacou que o alerta segue para toda a sociedade. “Esse esclarecimento faz parte da essência do nosso programa e é bom para todo mundo aprender. Tem muita gente que não percebe ainda, mas já está na hora, né”, disse ela.

