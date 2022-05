Marina Ruy Barbora e Rafa Kalimann no Festival de Cannes; confira o look destas e de outras famosas brasileiras (Reprodução/Redes Sociais)

Iniciado no dia 17 de maio, o Festival de Cinema de Cannes apresenta sua programação e exibição de prêmio do 75º evento que ocorre anualmente na França. Pela primeira vez, em 20 anos de celebração, o Brasil é um dos nomes fora da lista de produções. Contudo, isso não significou a ausência de personalidades brasileiras na festividade.

Algumas das figuras públicas conhecidas no Brasil ‘deram as caras’ no Festival de Cannes 2022 e chamaram a atenção com seus looks impecáveis. No sétimo dia da celebração, diversas estrelas mundiais brilharam no red carpet do evento. Presentes para a pré-estreia do filme ‘Decision To Leave’, Marina Ruy Barbosa e Rafa Kalimann foram os destaques brasileiros deste dia.

A atriz global optou pelo uso das joias Chopard e um scarpin plataforma branco Valentino. Seu calçado foi confeccionado na Itália e é tendência no mundo da moda. Seu look foi composto por um vestido, salto e joias, destacando um rosa delicado.

Já a influenciadora digital, Rafa Kalimann, chamou a atenção com seu vestido longo e preto de alta costura Tony Ward. A ex-BBB e apresentadora usou um par de brincos e o cabelo longo ‘chapado’.

Outras personalidades brasileiras no evento

Após a polêmica envolvendo a comediante e Juliette, Samantha Schmütz marcou presença por estes dias no festival francês, convidada para a exibição de ‘Frère et Soeur’. A atriz usou um vestido preto assinado pelo designer brasileiro Luiz Claudio Silva, da brand Apartamento 03. Samantha decidiu homenagear Sônia Braga com seu look, fazendo referência à personagem do filme ‘O Beijo da Mulher Aranha’, de 1985.

A ex-BBB Sarah Andrade também compareceu ao evento, chamando a atenção das redes sociais com seu look. A empresária compareceu com uma bolsa da Gucci e vestido todo branco, com o objetivo de fazer “imersão cultural” no festival e expandir seu repertório artístico.

