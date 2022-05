Luísa Sonza e ex-BBB Paulo André curtem show juntos e causam alvoroço na web; veja vídeos

A cantora Luísa Sonza curtiu o show do cantor Thiaguinho em Vitória, no Espírito Santo, na madrugada de domingo (22). Ela foi vista junto ao ex-BBB Paulo André, o PA, e a internet logo se manifestou já “shippando” o casal (veja algumas reações abaixo).

A dupla acompanhou o show do palco e Luísa aproveitou para cantar uma música com Thiaguinho. Nesse momento, PA ficou deitado no chão fazendo fotos da loira, o que chamou ainda mais a atenção da web.

Internautas já apontavam os dois como um possível casal bem antes, quando perceberam que os dois se seguem e curtem posts um do outro no Instagram. Assim, ver os dois juntos no show reforçou os boatos de que eles estão se relacionando.

“Vai ter novo casal”, disse um internauta. “Torcendo para que se peguem”, disparou outro. “Luísa Sonza e Paulo André fariam o casal mais gostosão do Brasil”, acrescentou outra.

Desde que saiu do BBB22, a vida amorosa de Paulo André está sempre na mira dos fãs. Enquanto estava no reality, ele teve um romance com a influencer Jade Picon, mas o relacionamento não engrenou na vida real. O atleta tem um filho, o Paulo André Jr., o PAzinho, de 8 meses, com a ex-namorada Thays Andreata.

Já Luísa Sonza está solteira atualmente. Recentemente, em entrevista ao programa “Saia Justa”, do GNT, ela falou sobre relacionamentos amorosos e revelou que sonha em formar uma família.

“Do último relacionamento pra cá, resolvi parar de mentir, de dizer que sou a braba, a bonitona. Assumi que quero casar, ter filhos e viver 50 anos com a pessoa. Tive uma desilusão amorosa do primeiro namorado. Sei de toda a teoria, mas lá no fundo eu quero que dure o resto da vida. Todo aquele conto de fadas”, afirmou.

Veja reações dos internautas sobre Luísa Sonza e PA:

Luísa Sonza e Paulo André assistindo o show do Thiaguinho juntos hoje em Vitória. 👀 pic.twitter.com/sgRzDvPNyi — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) May 22, 2022

🎥: Paulo André via paammartinss (fotógrafa da Luísa Sonza) Instagram Storys pic.twitter.com/MzR9PnnUX5 — Archive Paulo André (@archivepa) May 22, 2022

PA com a tropa do lado do palco! pic.twitter.com/JWJ9ZNOhpg — carolzinha 🥑 (@avocadxxx) May 22, 2022