Jason Momoa passa por ressonância após se machucar no set de ‘Velozes e Furiosos 10′

O ator Jason Momoa se machucou durante as gravações de “Velozes e Furiosos 10″ e precisou passar por exames em Roma, na Itália, no domingo (22). Ele mesmo compartilhou nas redes sociais uma imagem fazendo uma ressonância magnética (veja abaixo).

De acordo com o Daily Mail, o ator de 42 anos teve uma lesão na cabeça após fazer acrobacias com uma motocicleta durante as filmagens. Ele mesmo fez questão de mostrar para os fãs o momento em que passava por exames e escreveu: “Você precisa quebrar alguns ovos para fazer uma omelete. Grato pela minha família e amigos.”

O ator não deu mais detalhes sobre a lesão e o resultado do exame. Nos comentários, seguidores perguntavam se ele está bem e outros desejavam melhoras.

Momoa, que também é a estrela de filmes como “Aquaman”, da DC Comics, também já sofreu lesões nos set de filmagens de outros longas. Em entrevista à Ellen DeGeneres, ele falou sobre o assunto:

“Eu machuquei meus olhos, algo acabou cortando. Tive que passar por uma cirurgia. Tenho uma hérnia, tive costelas retiradas. Eu sou acabado”, comentou.

Questionado sobre os motivos que o levam a se lesionar com frequência, ele respondeu: “Eu amo meu trabalho e fico um pouco animado demais. Essas dores são da idade. Agora sou um super-herói envelhecido”, afirmou.

Assedio

Recentemente, Momoa falou sobre os “problemas” que ele enfrenta ao ser rapidamente reconhecido pelo público e por paparazzi devido a sua altura, aparência geral e suas tatuagens.

“Um dos problemas de ser eu mesmo é que não só tenho 1,85m de pele morena, é por causa dessa maldita coisa (aponta para a tatuagem no braço) que eu coloco na porra da minha camisa e minha maldita calça. Não está ajudando!”, disse Momoa em um story postado em sua conta na rede social.

