Irmã de Meghan Markle quer que ela e que Harry sejam chamados para depor

A disputa judicial entre Meghan Markle e sua meia-irmã Samantha Markle não dá trégua e há mais um capítulo importante nessa briga: Meghan acaba de pedir o arquivamento do processo que sua irmã move contra ela na justiça da Flórida, nos Estados Unidos.

No último domingo, 22, o advogado de Samantha Markle, Jamie Alan Sasson, disse ao The Mirror: “Nossa intenção é levar este caso a um julgamento com júri. Sinto-me confiante de que vamos superar esse pedido da duquesa. Esperamos começar a tomar depoimentos neste caso nos próximos seis meses”. Samantha afirma ter sido vítima de declarações falsas e maliciosas que a submeteram à humilhação mundial.

Samantha Markle pede uma indenização de 75 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 360 mil reais, e alega que Meghan Markle arruinou sua reputação após comentários que a duquesa fez sobre sua infância durante a entrevista de TV do ano passado com Oprah Winfrey. A entrevista foi ao ar em março do ano passado no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Veja também: Meghan e Harry estariam gravando documentário para a Netflix

Recentemente, os advogados da duquesa deram entrada em um pedido de arquivamento do processo e enviaram à justiça da Flórida um documento com 27 páginas de justificativas.

“Acho que ele teria informações relevantes”, disse o advogado de Samantha sobre um possível depoimento do príncipe Harry à Justiça da Flórida.

Além disso, Samantha alega ainda que o livro ‘Finding Freedom’, escrito pelo jornalista e amigo de Meghan Markle Omid Scobie e pela jornalista Carolyn Durand, também contém difamações à ela. Durante um processo judicial em Londres no ano passado, a duquesa admitiu ao Supremo Tribunal de Londres que o livro realmente contou com informações que ela deu aos autores.