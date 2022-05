Grávidas de 7 meses, Fernanda Vasconcellos faz post mostrando “barrigão”

No sétimo mês de gestação, a atriz Fernanda Vasconcellos, de 37 anos, postou uma foto em seu Instagram mostrando a barriga já bem avantajada para seus fãs. A gravidez foi anunciada em fevereiro.

Esse é o primeiro filho da atriz, que desde 2015 está casada com Cássio Reis, de 44 anos, ex-marido de Danielle Winits, com quem teve um filho. Ela mesma foi casada anteriormente com o ator Henri Castelli.

“Em exibição”, disse a atriz na legenda da foto.

Em uma postagem de algumas semanas, Fernanda compartilhou um vídeo onde ela revelou que não fazia ideia de como começar a montar o enxoval de seu bebê. Na postagem, ela entra em uma loja e duas mães profissionais mostram os principais artigos que não podem faltar no enxoval de um recém-nascido.

Em outra postagem, ela mostrou o carrinho de bebê que está pronto para quando o nenê chegar: “pronta para os futuros rolês!”, postou.

Em sua última participação do programa “É de Casa”, a atriz, sempre muito discreta, revelou o sexo do bebê. A apresentadora Ana Furtado havia feito um comentário sobre o sexo da criança: “Vocês ainda não sabem se é menino ou menina, né?”, mas Fernanda não perdeu tempo e respondeu na lata. “Sei! É menino!”, revelou.

Mas o nome da criança, a segunda maior dúvida dos fãs e seguidores ainda permanece em mistério. Ela diz que o casal ainda não escolheu, mas os fãs acham que em breve esse mistério também será revelado pela atriz.

