Ex-BBBs Eli e Natália trocam farpas sobre relacionamento: ‘Se arrependimento matasse’

O clima não está muito romântico para os ex-BBBs Eliezer do Carmo Neto, o Eli, e Natália Deodato. Após se relacionarem durante o BBB22, eles trocaram farpas no Twitter e deixaram claro que não têm um futuro juntos aqui fora: “Se arrependimento matasse”.

Com toda certeza. Inclusive somos prova viva disso! rs — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) May 22, 2022

Tudo começou depois que Natália deu uma entrevista ao “Notícias da TV”, quando falou do romance com Eli ainda no reality show e disse que hoje agiria diferente: “Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas, hoje, vendo tudo, eu teria mantido (a relação) na zona de amigo ou talvez nem nisso”, disse ela.

No domingo (22), Eli mandou uma indireta à ex-BBB, mas sem citá-la diretamente: “Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?”, escreveu ele no Twitter. Em seguida, Natália respondeu ao post: “Com toda certeza. Inclusive, somos prova viva disso!”, declarou ela.

Depois, Natália fez mais uma postagem explicando que rebateu Eli por “não ter sangue de barata”. “Se tiver que responder, eu vou responder mesmo, mas acho que já chega dessa história e a vida precisa seguir, afinal, a gente precisa virar nosso rosto em direção ao sol pra deixar as sombras pra trás”, completou a ex-sister.

Ninguém tem sangue de barata. Se tiver que responder eu vou responder mesmo, mas acho que já chega dessa história e a vida precisa seguir, afinal, a gente precisa virar nosso rosto em direção ao sol pra deixar as sombras pra trás! — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) May 22, 2022

Logo após saírem do BBB22, ambos já tinham deixado claro que o romance não teria futuro aqui fora. Em entrevista ao “Mais Você”, da TV Globo, Natália disse:

“Lá tudo é muito intenso. É uma visão muito fechada do mundo aqui de fora. Lá, querendo ou não, era a única pessoa que eu tinha para ter mais carinho, conversar melhor. Às vezes eu manifestava isso, mas não tem nada de paixão . Paixão é uma palavra muito forte”, disse ela.

Quando foi a vez de Eli, ele destacou: “Tudo é muito intenso na casa e lá era a única pessoa que eu tinha para ter carinho. Paixão é uma palavra muito forte. Só curtia mesmo, era uma coisa que eu gostava, mas não é algo que quero trazer para fora”, afirmou.

