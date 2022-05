Este é o real significado do vestido de Kourtney Kardashian e que poucos sabem Reprodução - @kourtneykardash

Ontem (22), na Itália, finalmente aconteceu um dos casamentos mais esperados do ano: o de Travis Barker e Kourtney Kardashian. E, além da cerimônia luxuosa, outro ponto que chamou a atenção foi o vestido da noiva e que esconde alguns significados por trás. Você sabe quais?

Antes de compartilharmos os detalhes, queremos convidá-lo a conferir qual foi o desenho escolhido pela Kardashian, caso ainda não tenha visto. (Se não conseguir visualizar o vídeo a seguir, basta que acesse o link).

O real significado do vestido de Kourtney Kardashian

Como se pode notar no vídeo compartilhado acima, a aposta da atriz e modelo, semelhante ao feito em um sua cerimônia de noivado, foi um vestido curto e, desta vez, para o ato oficial, acompanhado de um longo véu.

De acordo com detalhes do portal Nueva Mujer, com um espartilho de cetim e produção única da Dolce & Gabbana, o vestido de Kourtney tem como inspiração a lingerie italiana dos anos 60.

Coloque esta notícia em sua lista de leitura: Jason Momoa passa por ressonância após se machucar no set de ‘Velozes e Furiosos 10′

Outro detalhe sobre o look da Kardashian é que ele é acompanhado de uma Virgem Maria bordada, inspirada em uma das tatuagens de Travis, e é acompanhado da frase “respeito pela lealdade familiar”.

Sobre o ponto citado acima, a atriz de “Ele é demais” recebeu diversas críticas por ter utilizado a imagem da Virgem para compor o look. “Me parece o pior que ela usa uma Virgem em seu véu, quando sabemos que ela não é nada pura”, escreveu um dos internautas.

Com relação à parte superior do look, também se pode notar flores bordadas à mão, que tem como inspiração os jardins mediterrâneos da cidade.

“Desenhar meus vestidos com Domenico e Stefano foi um sonho tornado realidade em todos os sentidos” — Contou a Kardashian à Vogue.

Por fim, com a cerimônia feita em um castelo de Domenico Dolce e Stefano Gabbana e que contou com a presença de amigos como Megan Fox e seu noivo, a celebração teve direito a uma vista do Mediterrâneo e caminhos românticos.