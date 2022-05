Atriz Alanis Guillen esclarece relação com Jesuíta Barbosa: ‘É muito querido’

A atriz Alanis Guillen, que interpreta a Juma na novela “Pantanal”, da TV Globo, negou um romance com o colega Jesuíta Barbosa, o Jove. Rumores sobre um relacionamento entre os dois aumentaram depois que eles apareceram em um vídeo nos bastidores das gravações dando um selinho (veja abaixo).

Em entrevista à “Quem”, Alanis disse que ela e Jesuíta são apenas bons amigos e afastou a possibilidade de um romance entre eles:

“Cara, muitas vezes eu olho e fico pensando: ‘Da onde tiraram isso?’. Mas entendo que as pessoas querem comentar de tudo, saber de tudo. Hoje, tenho convicção de que não vale a pena ficar tão grilada com isso que as pessoas falam, com a galera criando suas versões dos fatos”, disse.

“Ao gravar uma novela, o elenco passa muito tempo junto e acaba virando família. É muito divertido todo esse processo de fazer Pantanal. O Jesuíta é muito querido. A gente se diverte com Juma e Jove”, ressaltou a atriz.

O vídeo no qual eles apareceram dando um selinho começou a viralizar nas redes sociais no sábado (21), após uma postagem feita por Hugo Gloss. Ele mostra o momento em que Jesuíta parabeniza a colega pelo aniversário e a entrega um bolo.

Protagonista

Ainda na entrevista, Alanis falou que nunca imaginou como seria ser protagonista de uma novela das 21h.

“Acho que essa construção é diária. Estou em um momento especial da minha vida, mas não fico confiando que sou ‘a tal’. Acho que sei como o meio é, sei o que estudei para estar aqui, o quanto me desafiei e me dediquei”, contou ela.

